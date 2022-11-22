Чи будуть в Україні тотальні відключення електрики: прогноз гендиректора Yasno

Вся енергосистема готується до найскладнішого сценарію / УНІАН, Вікіпедія

Гендиректор енергопостачальної компанії Yasno (субхолдинг ДТЕК) Сергій Коваленко прокоментував можливі наслідки для енергоспоживачів у разі нових обстрілів енергетичної інфраструктури України. За його словами, у нашій державі, найімовірніше, не виникне "енергетичного колапсу".

Про це Коваленко сказав в ефірі телемарафону.

"На мою думку, енергетичний апокаліпсис, тотальні відключення на якісь дуже-дуже довгі проміжки часу дуже малоймовірні. Тому що російські терористи розраховували, що вже 11-12 жовтня в нас настане цей апокаліпсис. Але вже 22 листопада, - так, ми десь без світла, - але тотальної руйнації (енергосистеми) немає… Тому, на мій погляд, тотальна руйнація не можлива", - сказав він.

Водночас Коваленко зауважив, що вся енергосистема готується до найскладнішого сценарію, а тому у влади є план на різні варіанти подій.

"Але я вважаю, що ми пройдемо цей проміжок часу, і вже в квітні проблеми великої не буде", - підкреслив він.

Також Коваленко прокоментував нинішній стан української енергосистеми. За його словами, ситуація наразі складна по всій країні. Він наголосив, що на даний момент головне завдання – це втримати енергосистему контрольованою і не допустити повних відключень електроенергії.

Відключення світла в Україні

Нещодавно гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко заявляв, що в Україні відключення абонентів від електроенергії, викликані обстрілами окупантами РФ, можуть тривати до кінця березня 2023 року.

Як зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, у Києві тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

За словами голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин.

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