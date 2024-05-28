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Чи будуть відключення світла в Україні 29 травня: в "Укренерго" відповіли

Руслана Заклінська
28 травня 2024, 22:04
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У середу в Україні не вводитимуть погодинні графіки відключення електроенергії, розповіли в "Укренерго".
Чи будуть відключення світла в Україні 29 травня: в 'Укренерго' відповіли
Відключення світла в Україні на 29 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У середу, 29 травня, для населення та промисловості не застосовуватимуть погодинні графіки відключення електроенергії. Про це повідомило "Укренерго".

"29 травня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що у разі, якщо ситуація в енергосистемі України зміниться, то про застосування обмежень у споживанні електроенергії повідомлять додатково.

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Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тоді енергетики вперше цьогоріч ввели аварійні відключення світла у всіх регіонах України, які застосовують і донині.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

У суботу, 25 травня, "Укренерго" планувало вимикати електроенергію споживачам лише на 2 години - з 20:00 до 22:00. Проте час обмежень подовжили до 24:00. А вже у неділю, 26 травня, електроенергію українцям не вимикали.

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