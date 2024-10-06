Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Буде проблема": демограф назвав головну складність для України після війни з РФ

Олексій Тесля
6 жовтня 2024, 08:38
177
Для того, щоб не створювалися анклави, мігрантів треба "розпорошувати" територією країни, каже Олександр Гладун.
українці, населення
Демограф розповів про проблеми з населенням після війни / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун прокоментував питання міграції населення після закінчення війни в Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, для того, щоб не створювалися анклави, мігрантів треба "розпорошувати" територією країни.

"Але хто потім контролюватиме їхнє переміщення, адже ми не можемо потім їм це заборонити?! Умовно кажучи, вони років за п'ять стануть громадянами України і почнуть їздити як завгодно країною і де завгодно жити. У нас зараз немає такої жорсткої прив'язки до місця проживання. Тому це доволі складна проблема, доволі дискусійна і ніхто зараз прямих рецептів не дасть. Є підхід, згідно з яким можна потроху брати людей із різних країн. А що таке "потроху", яка кількість, можна буде визначити тільки після закінчення війни", - уточнює експерт.

Хто такий Олександр Гладун

Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень.

Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

Водночас демограф звернув увагу на те, що Україні буде потрібна структура економіки для розуміння, скільки людей необхідно додатково.

"Буде проблема розселення людей, тому що Росія нікуди не дінеться, і що робити з прикордонними територіями, вести там господарства або зробити прифронтову, прикордонну зону на 20-30 км. На території, які ближче до російського кордону, буде менше охочих їхати, тому там треба створювати якісь підприємства, заохочувати людей і самих підприємців розвивати це. І потім треба ще, наприклад, підтримувати міста до 500 тисяч, створювати підприємства в невеликих населених пунктах. Тобто базові підприємства, щоб у людей була робота, тому що люди все одно будуть їхати з сільської місцевості та невеликих містечок в обласні центри та великі міста України", - додав Гладун.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Гладуна Главреду:

Нагадаємо, в Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, якою буде чисельність населення України у 2051 році. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

'Буде проблема': демограф назвав головну складність для України після війни з РФ
/ Инфографика Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мигранты війна Росії та України Олександр Гладун
Реклама

Головне за день

Більше
РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет: у яких областях гриміли вибухи

РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет: у яких областях гриміли вибухи

10:40Україна
Росіяни активно прориватимуться: Мусієнко попередив про плани окупантів до зими

Росіяни активно прориватимуться: Мусієнко попередив про плани окупантів до зими

09:55Україна
РФ атакує з новими резервами: у Генштабі назвали "найгарячіші" напрямки

РФ атакує з новими резервами: у Генштабі назвали "найгарячіші" напрямки

09:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

Куди ставити сумку за етикетом у ресторані - на стіл, на підлогу або за спиною

Куди ставити сумку за етикетом у ресторані - на стіл, на підлогу або за спиною

Мир в обмін на території України: Зеленський поставив крапку в скандальному "зливі"

Мир в обмін на території України: Зеленський поставив крапку в скандальному "зливі"

Україну накриє циклон Finny: у яких областях похолодає і будуть дощі з грозами

Україну накриє циклон Finny: у яких областях похолодає і будуть дощі з грозами

Армія Лукашенка складе зброю: у Раді хочуть перенести війну на територію РБ

Армія Лукашенка складе зброю: у Раді хочуть перенести війну на територію РБ

Останні новини

11:14

Свіже повітря буде усю зиму: німецький метод провітрювання квартири

10:40

РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет: у яких областях гриміли вибухи

10:09

Global Teacher Prize Ukraine 2024 разом із Наталією Мосейчук відзначили педагога в категорії "Вибір серцем"

09:55

Росіяни активно прориватимуться: Мусієнко попередив про плани окупантів до зими

09:35

РФ атакує з новими резервами: у Генштабі назвали "найгарячіші" напрямки

Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому СходіІзраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході
09:25

Птах сидить, чи стоїть: Авраменко дав несподівану відповідь

08:54

РФ прорвалась на Курщині та на трьох напрямках в Україні: в ISW розкрили загрози

08:38

"Буде проблема": демограф назвав головну складність для України після війни з РФВідео

08:15

Короткі стрижки після 45: трендова зачіска омолодить на декілька років

Реклама
07:48

Масована атака дронів по Україні: в 11 областях пролунали сильні вибухи

06:43

США не хочуть воювати за Україну, тому вони проти вступу до НАТОПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти цифру 808

04:48

Гороскоп на завтра 7 жовтня: Стрільцям - дивовижна динаміка, Тельцям - захист Всесвіту

04:15

Чому неправильно казати "вихідний день": яку поширену помилку робить багато людейВідео

03:16

Куди ставити сумку за етикетом у ресторані - на стіл, на підлогу або за спиноюВідео

02:30

Рівень смертності зашкалює: розкрито деталі демографічної катастрофи

01:00

Фортуна обернеться іншим боком: яким знакам зодіаку не щаститиме в жовтні

05 жовтня, субота
23:54

РФ атакувала Одесу "Шахедами": у місті лунають потужні вибухи

23:22

Україна може піти у контрнаступ у 2025 році: в The Times розкрили критичні проблеми РФ

22:13

РФ атакує ударними дронами: у ЗСУ назвали, які області під загрозою

Реклама
22:05

Ціни на продукти та товари в Україні стрімко летять вгору: НБУ розкрив причини

21:37

Розповзання ядерної доктрини ПутінаПогляд

21:16

Мир в обмін на території України: Зеленський поставив крапку в скандальному "зливі"

20:49

Згадав "дружбу": Фіцо цинічно переконуватиме Україну продовжити транзит газу з РФ

20:22

Карма діє: росіянин, який стратив українських бійців у Вовчанську – у полоні ЗСУ

19:46

ДБР взялося за списки "ухилянтів" голови Хмельницької МСЕК: що чекатиме чоловіківФото

19:16

Армія Лукашенка складе зброю: у Раді хочуть перенести війну на територію РБВідео

18:50

Україну накриє циклон Finny: у яких областях похолодає і будуть дощі з грозами

18:43

Байден стурбований діями Трампа, якщо йому "не сподобається" результат виборів у США

18:20

У розвідці назвали нову ціль РФ: ворог перекидає резерви і йде на штурмВідео

17:53

Неймовірний смак не залишить нікого байдужим: як приготувати бешбармак з куркою та свининоюВідео

17:44

РФ отримала не лише зброю: у ЦПД пояснили, що війська КНДР роблять на Донеччині

17:20

В ОП жорстко відреагували на "витік" про "гарантії" Україні в обмін на території – ЗМІ

16:38

Членство в НАТО в обмін на території: Україні пропонують "німецьку модель" миру - FT

16:23

Загибель комбата 123-ї бригади: у ЗСУ заявили про "проблеми у військовому колективі"

15:58

Снарядну дружбу Путіна і Кім Чен Ина можна розбити: у ЗСУ назвали спосіб

15:44

Окупанти самі збили свій літак біля Костянтинівки – ЗМІ

15:16

Оживе напівмертва квітка: як реанімувати орхідею без мохуВідео

15:15

У шість разів більша за розмірами за Землю: вчені виявили дивну планету

15:14

"Країна-ізгой": в Індії жорстко попередили РФ щодо застосування ядерної зброїВідео

Реклама
15:09

Експерт назвала дешевий засіб, який назавжди усуває плісняву в оселі: у чому секрет

14:44

Війська РФ "хочуть" узяти райони Харкова під вогневий контроль, очікується загострення

14:21

Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

13:43

Етикет проти зливи: як правильно користуватися парасолькоюВідео

13:39

"Треба протриматися приблизно місяць": названо прогноз подальших подій у війні

13:37

ЗСУ попали прямо в яблучко: СУшка РФ вартістю $50 млн "доліталася" на Донбасі

13:29

ЗСУ уразили 3 командних пункти армії РФ: деталі влучних ударів

12:52

"Маємо чітку стратегію": Зеленський назвав дві речі, які здатні зупинити агресію РФВідео

12:07

Плани Путіна після захоплення Вугледара: у розвідці Британії назвали "цілі"

12:04

РФ все частіше запускає дрони невстановленого типу: у Повітряних силах розповіли деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти