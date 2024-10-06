'Буде проблема': демограф назвав головну складність для України після війни з РФ

Для того, щоб не створювалися анклави, мігрантів треба "розпорошувати" територією країни, каже Олександр Гладун.

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Демограф розповів про проблеми з населенням після війни / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун прокоментував питання міграції населення після закінчення війни в Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, для того, щоб не створювалися анклави, мігрантів треба "розпорошувати" територією країни.

"Але хто потім контролюватиме їхнє переміщення, адже ми не можемо потім їм це заборонити?! Умовно кажучи, вони років за п'ять стануть громадянами України і почнуть їздити як завгодно країною і де завгодно жити. У нас зараз немає такої жорсткої прив'язки до місця проживання. Тому це доволі складна проблема, доволі дискусійна і ніхто зараз прямих рецептів не дасть. Є підхід, згідно з яким можна потроху брати людей із різних країн. А що таке "потроху", яка кількість, можна буде визначити тільки після закінчення війни", - уточнює експерт.

Хто такий Олександр Гладун Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень. Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

Водночас демограф звернув увагу на те, що Україні буде потрібна структура економіки для розуміння, скільки людей необхідно додатково.

"Буде проблема розселення людей, тому що Росія нікуди не дінеться, і що робити з прикордонними територіями, вести там господарства або зробити прифронтову, прикордонну зону на 20-30 км. На території, які ближче до російського кордону, буде менше охочих їхати, тому там треба створювати якісь підприємства, заохочувати людей і самих підприємців розвивати це. І потім треба ще, наприклад, підтримувати міста до 500 тисяч, створювати підприємства в невеликих населених пунктах. Тобто базові підприємства, щоб у людей була робота, тому що люди все одно будуть їхати з сільської місцевості та невеликих містечок в обласні центри та великі міста України", - додав Гладун.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Гладуна Главреду:

Нагадаємо, в Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, якою буде чисельність населення України у 2051 році. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

/ Инфографика Главред

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