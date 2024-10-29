Помер народний депутат України Олег Макаров – деталі

Що сталося:
- Олег Макаров помер у 59 років
- Ярослав Железняк розповів, яким був його колега
Верховна Рада України повідомила про смерть народного депутата України Олега Макарова з фракції "Голос".
В офіційному Telegram-каналі ВРУ з'явилося відповідне повідомлення. Макаров помер на 59 році життя.
"Співчуття з приводу смерті народного депутата України IX скликання Олега Макарова. Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев'ятого скликання. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять", - йдеться в публікації.
Як стало відомо, депутат останніми роками був юристом, секретарем Комітету ВРУ з правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської організації "Асоціації правників України" та громадським діячем.
Також на сумну новину відреагував нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, який у своїх соцмережах зазначив, що Макаров завжди приходив на допомогу
"Дякую за твої поради та постійну допомогу. Нам усім буде дуже тебе не вистачати", - написав Железняк.
Хто такий Олег Макаров?
Олег Макаров - судовий юрист, керуючий партнер юридичної фірми, керівник її юридичного підрозділу, депутат Київської міської ради VIII скликання та народний депутат України 9-го скликання від партії "Голос".
З 1992 року працював керуючим партнером юридичної фірми. У 2007 році обійняв посаду заступника голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та став членом правління громадської організації "Асоціація правників України". З 2015 року - член Етичної комісії цієї організації.
У 2019 році став народним депутатом за списком "Голосу", був членом однойменної фракції, але до партії не входив.
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