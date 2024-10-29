Помер народний депутат України Олег Макаров – деталі

Колеги висловили співчуття рідним Олега Макарова.

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Помер Олег Макаров / колаж: Главред, фото: t.me, Верховна Рада України, pixabay.com/

Що сталося:

Олег Макаров помер у 59 років

Ярослав Железняк розповів, яким був його колега

Верховна Рада України повідомила про смерть народного депутата України Олега Макарова з фракції "Голос".

В офіційному Telegram-каналі ВРУ з'явилося відповідне повідомлення. Макаров помер на 59 році життя.

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"Співчуття з приводу смерті народного депутата України IX скликання Олега Макарова. Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев'ятого скликання. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять", - йдеться в публікації.

ВРУ висловила співчуття з приводу смерті Олега Макарова / фото: скрін t.me, Верховна Рада України

Як стало відомо, депутат останніми роками був юристом, секретарем Комітету ВРУ з правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської організації "Асоціації правників України" та громадським діячем.

Також на сумну новину відреагував нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, який у своїх соцмережах зазначив, що Макаров завжди приходив на допомогу

"Дякую за твої поради та постійну допомогу. Нам усім буде дуже тебе не вистачати", - написав Железняк.

Ярослав Железняк написав пост про смерть Олега Макарова / фото: скрін t.me/yzheleznyak

Хто такий Олег Макаров? Олег Макаров - судовий юрист, керуючий партнер юридичної фірми, керівник її юридичного підрозділу, депутат Київської міської ради VIII скликання та народний депутат України 9-го скликання від партії "Голос". З 1992 року працював керуючим партнером юридичної фірми. У 2007 році обійняв посаду заступника голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та став членом правління громадської організації "Асоціація правників України". З 2015 року - член Етичної комісії цієї організації. У 2019 році став народним депутатом за списком "Голосу", був членом однойменної фракції, але до партії не входив.

Хто з відомих українців помер у 2024 році - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, народний артист України, який багато років працював в Одеській філармонії імені Давида Ойстраха, Михайло Бакальчук помер 4 серпня 2024 року. Артист пішов із життя в Одесі, у віці 86 років.

А також 3 вересня 2024 року помер народний артист України, актор і режисер Григорій Шумейко. Прощання з артистом відбулося в театрі імені Марії Заньковецької.

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