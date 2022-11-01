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"Будемо сидіти на дровах": Жданов пояснив найгірший сценарій, якщо Путін спробує "заморозити" Україну

1 листопада 2022, 11:22

Російський диктатор може планувати перелом у війні саме взимку. Він влаштує Україні та Європі випробування холодом.

Олег Жданов, Владимир Путин, дрова, отопление
Жданов пояснив найгірший сценарій, якщо Путін спробує "заморозити" Україну/ Главред, скрін, pixabay.com

Глава Кремля Володимир Путін може чекати зими, щоб спробувати ще більше тиснути на Україну і Європу енергетичним питанням і подивитися, чи не ослабне підтримка нашої держави західними партнерами через проблеми у цій сфері. Проте його тактика – це як "чекати з моря погоди". Адже Європа добре підготувалася до зими і диверсифікувала постачання газу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю "Обозревателю". Він зазначив, що зараз постачання газу в Європу з Росії можливе хіба що українською і турецькою газотранспортними системами.

"Сьогодні "Північний потік" не працює взагалі, від слова "зовсім". Єдина труба, яка сьогодні може постачати газ із Росії до Європи, – це наша газотранспортна система, якщо вона ще ціла. Є ще й турецька ГТС, але там дуже маленький обсяг, вона пропускає лише 6 млрд кубометрів для Європи", – зазначає експерт.

Проте Європа цього не боїться, адже вона на фоні повномасштабної війни Росії проти України пів року займалася тим, щоб забезпечити нормальний опалювальний сезон, наголошує Жданов. Він звернув увагу, що такої ретельної підготовки не було давно.

Нині газові сховища європейських країн заповнені на 80-90%. Тому для Європи не загрожує навіть сувора зима, каже експерт. Він наголосив, що російський диктатор дарма чекає, що європейські країни прийдуть до нього за газом із простягнутою рукою.

Що чекає на Україну взимку

У той же час експерт не заперечує, що Путін і далі може обстрілювати українські інфраструктурні об'єкти, щоб ускладнити проходження зими нашою державою. Російський диктатор намагатиметься якнайсильніше "покласти" нашу енергетику, але Україна буде відбиватися і намагатися її зберегти.

"Єдине, у чому нам можуть допомогти наші західні партнери – якщо буде прискорено постачання систем протиповітряної та протиракетної оборони. Тоді ми почуватимемося впевненіше і пройдемо цю зиму з найменшими втратами. Якщо ні, то, звісно, нам буде важко. Сидітимемо на дровах та вугіллі", – зазначає Жданов.

Нагадаємо, ексглава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявляв, що майбутня зима, ймовірно, стане найгіршою в історії України. Агресор Росія зруйнувала величезний відсоток електроенергетичної інфраструктури країни. Очікуються часті перебої зі світлом і теплом. Але держава вже готується до таких ситуацій.

Раніше Главред розповідав, як обігріти квартиру без газу і електрики. Є низка пристосувань, які допоможуть врятуватися при відсутності опалення. Наприклад, спиртівка, газовий пальник, міні-обігрівач з чайних свічок тощо.

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війна в Україні опалення Володимир Путін вторгнення Росії Олег Жданов
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