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Байден чітко зрозумів, навіщо Україні винищувачі, коли почув сирену в Києві - Подоляк

20 лютого 2023, 22:49
Попри попередження Росії про те, що у Києві буде президент США, там все одно вирішили проявити свою сутність та підняли в небо ракетоносії.
Байден у Києві, зустріч із Зеленським
Байден зрозумів, для чого Україні потрібні винищувачі / president.gov.ua

У Києві 20 лютого під час візиту президента США Джо Байдена було оголошено повітряну тривогу. Саме в цей момент американський президент разом з Володимиром Зеленським брав участь у церемонії вшанування полеглих Героїв Небесної Сотні.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу, попри попередження країни-агресорки Росії про те, що у Києві буде президент США, там все одно вирішили проявити свою сутність та підняли в небо ракетоносії.

Він підкреслив, що на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія неочікувано почала тероризувати Україну ракетними ударами, керівництво України просило НАТО закрити небо над Україною, щоб унеможливити ракетні атаки. Тоді Україні відмовили, пояснивши це загрозою ескалації, але через рік після повномасштабного вторгнення Україна вже зможе сама закрити своє небо, якщо отримає західні літаки.

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"Сьогодні концепція закритого неба є загальноприйнятною, всі погоджуються, що це потрібно. Ось в рамках цієї концепції Україні потрібно, щоб дійсно це було закрите небо, а не частка закритого неба, за рахунок систем ППО", - сказав Подоляк.

Він додав, що Україні потрібні винищувальні літаки, які мають комплекс перехоплення для того, щоб активно працювати з гіперзвуковими та балістичними ракетами, які атакують українські міста.

"Мені видається, що президент США чітко зрозумів, чому це важливо, коли почув цю сирену та йому доповіли, що це піднялись у небо літаки з гіперзвуком", - сказав радник глави ОП.

Подоляк підкреслив, що Джо Байден проявив свою сміливість, вирішивши приїхати до Києва. На думку радника голови Офісу президента, повітряна тривога під час візиту Байдена – це демонстрація психічного стану деяких людей в Росії.

Він розповів, що тривога була спричинена підняттям в небо Білорусі ракетоносіїв гіперзвукових ракет "Кинджал". На думку Подоляка, гості цей жест добре запам’ятали.

Президент США приїхав з візитом до Києва

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Його оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Пізніше стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена. Американському лідеру представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським, на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. У свою чергу Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.

У той же час стало відомо, що США перед візитом Байдена до України зв’язувалися з країною-агресоркою Росією. Білий дім попередив Кремль про запланований візит американського президента, щоб "уникнути конфліктної ситуації" і не спричинити зіткнення двох ядерних держав.

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