"Вежі Кремля і Мавзолей": Небоженко пояснив, чому це головні цілі для ЗСУ

Віктор Небоженко зазначив, що в РФ хотіли б відправити ракети по Верховной Раді або Офісу президента.

Небоженко, Мавзолей / Главред, Вікіпедія

Росіяни давно намагаються ударити щодо українських "центрів прийняття рішень", але у них нічого не виходить.

В інтерв'ю Главреду політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко зазначив, що вони хотіли б відправити ракети до Верховної Ради або Офісу президента.

"Згадайте, коли ракети вибухали біля парку Шевченка в Києві. І це якраз було спробою вийти в центр міста, це робилося спеціально. Росіянам дуже важливо показати світовій спільноті руїни українського Кабміну", - зазначив політолог.

Українська сторона, каже Небоженко, повинна також бути по Росії, але цілі повинні бути не військові.

Тому якщо хоча б один український дрон прорветься в Москву, найкраще, щоб він завдав удару по вежах Кремля або Мавзолею. Тобто щоб удар спричинив символічний збиток. Як з Кримським мостом - міст працює, але символічно відбулося розвінчання невразливості Росії зазначив Небоженко.

Раніше експерт з російських справ Анна Лабушевська висловила думку, що в Росії може початися революція після програшу країни-агресора у війні. Після цього РФ може почати розпадатися. І такі революційні процеси, швидше за все, почнуться саме в Чечні.

Нагадаємо, раніше глава Фонду "Стоп Інформ терор Росії" Герман Обухов спрогнозував подальші кроки Путіна. За його словами, РФ може вивести свої війська з України в серпні 2023 року і після цього заявити, нібито звільнені українські території насправді "окуповані Україною землі РФ".

Вам може бути цікаво: