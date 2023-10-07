Авто зрадника злетіло у повітря: у Новій Каховці підірвали "єдинороса"

Постраждалого "єдинороса" Володимира Малова госпіталізували у вкрай важкому стані.

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У Новій Каховці підірвали авто Володимира Малова / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Єдина Росія

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонській області в суботу вранці, 7 жовтня, прогримів потужний вибух.

Так званий "сенатор", зрадник Ігор Костюкевич, повідомив про підрив автомобіля секретаря місцевого відділення "Єдиної Росії", повідомляють російські пропагандисти.

За словами маріонетки Костюкевича, постраждалого "єдинороса" госпіталізували у вкрай важкому стані.

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За даними російських ЗМІ, вибухнув автомобіль зрадника Володимира Малова.

Раньше в окупованій Каховці прогриміла серія вибухів. У місті прогриміло не менше 30 вибухів. У окупантів скаржаться на втрати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужний приліт у Новій Каховці: ЗСУ підірвали пункт управління військ РФ. СтратКом опублікував відео наслідків потужного вибуху, що прогримів у Новій Каховці.

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