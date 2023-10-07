Авто зрадника злетіло у повітря: у Новій Каховці підірвали "єдинороса"

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонській області в суботу вранці, 7 жовтня, прогримів потужний вибух.
Так званий "сенатор", зрадник Ігор Костюкевич, повідомив про підрив автомобіля секретаря місцевого відділення "Єдиної Росії", повідомляють російські пропагандисти.
За словами маріонетки Костюкевича, постраждалого "єдинороса" госпіталізували у вкрай важкому стані.
За даними російських ЗМІ, вибухнув автомобіль зрадника Володимира Малова.
Раньше в окупованій Каховці прогриміла серія вибухів. У місті прогриміло не менше 30 вибухів. У окупантів скаржаться на втрати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужний приліт у Новій Каховці: ЗСУ підірвали пункт управління військ РФ. СтратКом опублікував відео наслідків потужного вибуху, що прогримів у Новій Каховці.
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