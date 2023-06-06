"Усі тварини загинули": вода повністю знищила зоопарк у Новій Каховці

Зоопарк повністю затопило після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Врятуватися змогли лише лебеді і качки.

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Зоопарк у Новій Каховці було знищено водою/ скрін

Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції у ніч на вівторок, 6 червня, уже частково затопило низку населених пунктів. Загалом під загрозою підтоплення перебувають близько 80 населених пунктів, більша частина з яких – на окупованих територіях. Зокрема, вода, яка вже частково затопила Нову Каховку, повністю знищила місцевий зоопарк "Казкова діброва".

Про це повідомила організація UAnimals після спілкування з керівництвом зоопарку. Зазначається, що зоопарк був повністю затоплений.

Усі тварини загинули, врятуватися вдалося лише лебедям і качкам.

"Друзі, ми поспілкувалися з керівництвом зоопарку "Казкова діброва", що в окупованій Новій Каховці. Нам підтвердили, що зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки", – йдеться у повідомленні.

Співрозмовник, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що тепер зоопарку більше не існує.

"Людина, з якою ми говорили (не називаємо ім'я з міркувань безпеки), сказала: "Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує", – зазначається у повідомленні.

У цьому зоопарку проживали близько 300 тварин.

Зоопарк "Казкова діброва" у Новій Каховці до підриву окупантами Каховської ГЕС/ скрін

Дивіться відео, як зоопарк "Казкова діброва" виглядав до підриву окупантами Каховської ГЕС:

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних та заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт. Зеленський заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН "і дійде до всіх, хто здатний притягнути Росію до законної і справедливої відповідальності".

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Також стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м.

Дивіться відео про те, що генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС:

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