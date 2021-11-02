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Аукціон провалився: Газпром відмовився бронювати потужності через Україну на 2022 рік

2 листопада 2021, 15:49

Газпром утримався від довгострокового бронювання, вважаючи за краще в основному місячні контракти.

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РФ не забронювала газові потужності через Україну на 2022 рік / Reuters

Російський газовий монополіст компанія Газпром відмовилася бронювати додаткову транзитну потужність через Україну і Польщу на перший квартал 2022 року.

Про це свідчать результати аукціонів бронювання на платформах GSA Platform і Regional Booking Platform, пише Інтерфакс.

У повідомленні наголошується, що Газпром вважає за краще утримуватися від довгострокового бронювання, вважаючи за краще в основному місячні контракти.

Підкреслюється, що лібералізація європейського газового ринку призвела до відмови від довгострокових договорів на транзит.

Транзит газу на 2022 рік: що пропонувала Україна

Оператор газотранспортної системи України розподілив пропоновані потужності за двома маршрутами: на газовимірювальній станції (ГВС) Суджа було запропоновано 9,8 млн куб.м на добу, і ще 5,2 млн куб. м на добу – на ГВС Сохранівка. Всі вони залишилися незатребуваними.

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У Газпрому діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб.м – це 109 млн куб. м на добу.

Газова криза в ЄС

Нагадаємо, Євросоюз з початку серпня зіткнувся з серйозною газовою кризою. Ціна на газ в Європі стрімко пішла вгору і регулярно била нові рекорди. Наприклад, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива склала 1924 долари. Тоді президент РФ Володимир Путін зробив заяву про те, що Газпром може збільшити поставки газу в Європу на 15%. Після цього ціна впала до 980 доларів.

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Газова криза в Європі продиктована певними причинами, серед яких виділяють два моменти: низький запас палива в підземних газових сховищах після торішньої холодної зими, і відмова Газпрому в таких умовах збільшувати прокачування газу через Україну на тлі підготовки до запуску газопроводу Північний потік-2, за яким газ піде в обхід української держави.

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Контракт на транзит газу між Росією та Україною

30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.

Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."

Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.

Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

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