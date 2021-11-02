Аукціон провалився: Газпром відмовився бронювати потужності через Україну на 2022 рік

РФ не забронювала газові потужності через Україну на 2022 рік / Reuters

Російський газовий монополіст компанія Газпром відмовилася бронювати додаткову транзитну потужність через Україну і Польщу на перший квартал 2022 року.

Про це свідчать результати аукціонів бронювання на платформах GSA Platform і Regional Booking Platform, пише Інтерфакс.

У повідомленні наголошується, що Газпром вважає за краще утримуватися від довгострокового бронювання, вважаючи за краще в основному місячні контракти.

Підкреслюється, що лібералізація європейського газового ринку призвела до відмови від довгострокових договорів на транзит.

Транзит газу на 2022 рік: що пропонувала Україна

Оператор газотранспортної системи України розподілив пропоновані потужності за двома маршрутами: на газовимірювальній станції (ГВС) Суджа було запропоновано 9,8 млн куб.м на добу, і ще 5,2 млн куб. м на добу – на ГВС Сохранівка. Всі вони залишилися незатребуваними.

Реклама

У Газпрому діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб.м – це 109 млн куб. м на добу.

Газова криза в ЄС

Нагадаємо, Євросоюз з початку серпня зіткнувся з серйозною газовою кризою. Ціна на газ в Європі стрімко пішла вгору і регулярно била нові рекорди. Наприклад, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива склала 1924 долари. Тоді президент РФ Володимир Путін зробив заяву про те, що Газпром може збільшити поставки газу в Європу на 15%. Після цього ціна впала до 980 доларів.

читайте такожБез транзиту газу до Європи зростуть шанси на війну Москви проти Києва-Вітренко

Газова криза в Європі продиктована певними причинами, серед яких виділяють два моменти: низький запас палива в підземних газових сховищах після торішньої холодної зими, і відмова Газпрому в таких умовах збільшувати прокачування газу через Україну на тлі підготовки до запуску газопроводу Північний потік-2, за яким газ піде в обхід української держави.

Читайте ще: