"Не екологічно": Путін назвав нову причину проти транзиту газу через Україну

Транзит газу / Reuters

Президент Росії Володимир Путін придумав новий аргумент проти збільшення поставок газу в Європу через ГТС України.

Як заявив Путін, він вважає, що Північний потік - 2 більш екологічний. Від поставок газу по дну Балтійського моря викидів у кілька разів менше.

"Газопровід Північний потік-2 - це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 разів викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України", - сказав президент Росії.

Путін назвав газотранспортну систему України "старенькою вже". Більше того, він апелював до екологів, які нібито "мали б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги".

Зазначимо, 13 жовтня, Володимир Путін заявив, що транзит газу через Україну в Європу можуть припинити. Президент держави-агресора переконував, мовляв, українська ГТС може "просто лопнути" при збільшенні тиску.

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Транзит газу через Україну і запуск СП-2

США і Німеччина 21 липня зробили заяву про угоду за проектом Північний потік-2. Згідно з домовленостями, Німеччина повинна посприяти у продовженні російсько-українського газового контракту на транзит палива до Європи. Також Берлін повинен буде ввести санкції проти Росії в тому випадку, якщо Москва буде використовувати СП-2 в якості зброї проти України.

Керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон говорив, що Декларація Берліна і Вашингтона щодо СП-2 не надає гарантій Києву в питанні подальшого продовження транспортування газу до Європи. Однак навіть якщо труба залишиться "порожньою", Газпром за чинним контрактом буде платити Києву 1,3 мільярда доларів до 2024 року.

Пізніше у ФРН призначили Уповноваженого з транзиту газу шляхом території України - Георга Вальдерзе. Берлін почав виконувати свої зобов'язання, пов'язані з угодою США і Німеччини по Північному потоку-2. У Німеччині ставлять перед собою завдання продовження російсько-українського транзитного договору на вигідних для всіх умовах на термін до 10 років.

Керівник Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що компанія готова до пролонгації договору з Газпромом на транзит газу до Європи. Однак з умовою збереження тих обсягів палива, які зараз йдуть в ЄС через територію України згідно з діючими контрактами.

Крім того, Вітренко не виключив, що після запуску СП-2 Росія може повністю зупинити прокачування газу в Європу через Україну.