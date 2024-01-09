Атака України по Криму: розвідка Британії оцінила ефективність ударів ЗСУ

Удари ЗСУ по аеродромах в тимчасово окупованому Криму завдали значної шкоди інфраструктурі РФ та продемонстрували неефективність ППО окупантів.

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Атаки ЗСУ по аеродромах в тимчасово окупованому Криму завдали значної шкоди інфраструктурі РФ / Фото: скріншот, УНІАН

Удари Збройних сил України по аеродромах у тимчасово анексованому Криму привели до значних руйнувань військової інфраструктури окупантів. Відповіддю Росії на ці атаки були ракетні удари по території України. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

"Це ще раз демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових об'єктів, незважаючи на її підвищену готовність. Сценарій російської відповіді, ймовірно, свідчить про рівень успіху, досягнутий діями українських збройних сил 4 січня 2024 року", - пояснили у Міноборони Британії.

Британські фахівці підкреслюють, що атаки Збройних сил України були спрямовані на російські об'єкти на аеродромах у місті Саки та Севастопіль. Вони спричинили певні пошкодження об'єктів в Криму.

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У відповідь на ці удари Росія 8 січня здійснила ракетні атаки по деяких містах України, зокрема, по Кривому Розі та Запоріжжі. За словами експертів, ці атаки вказують на неефективність російської ППО в захисті ключових об'єктів, незважаючи на її підвищену готовність.

Удар ЗСУ по Криму

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ атакували аеродром Саки на території окупованого Криму. Внаслідок удару вдалося знищити пункт управління ворога.

Також речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук повідомив про знищення систем ППО, логістики та військової інфраструктури в окупованому Криму. Атака ЗСУ охопила командний пункт ворога та військові частини, в результаті чого були поранені високопоставлені офіцери російської армії. Росіяни назвали цю атаку найбільш масованою з початку вторгнення.

Крім цього, Україна підтвердила знищення радіолокаційної станції та складу боєприпасів під час спецоперації у Криму.

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