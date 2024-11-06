Армія РФ збирає сили і готується активніше штурмувати біля 2 міст – ОТУ 'Луганськ'

Окупанти поки що знизили кількість штурмів біля Часового Яру. Але вони там накопичують сили і готуються до активніших дій.

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Армія РФ збирає сили і готується активніше штурмувати біля 2 міст/ колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Коротко:

Росія накопичує сили і готується до активних бойових дій біля Часового Яру

Така ж ситуація спостерігається і в районі Торецька

Російські окупанти накопичують ресурси біля Часового Яру і готуються до активних бойових дій. Про це розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

"Поки що ми бачимо деяке зниження кількості штурмів порівняно з іншими напрямками. Там (біля Часового Яру – ред.) ворог накопичує свої ресурси. Зараз вони готуються до активних бойових дій", – зазначила Бобовнікова.

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Також вона розповіла, що там російські загарбники кожної ночі завозять особовий склад в антитепловізійних плащах. Окупанти також перекидають боєкомплект та озброєння якомога ближче до лінії бойового зіткнення.

Бобовнікова також розповіла, що схожа ситуація спостерігається і в районі Торецька. Там окупанти також накопичують техніку та ресурси.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Що відомо про Часів Яр/ Інфографіка: Главред

Війна в Україні – останні новини

Раніше у BILD повідомляли, що росіяни захоплюють населені пункти, ворог вже за 21 км від Дніпропетровщини. Ворог намагається просунутись на захід від Селидового.

Також раніше Главред повідомляв, що окупанти розстріляли 6 полонених бійців ЗСУ на Донеччині. Трьох полонених бійців ЗСУ окупанти розстріляли під час наступу на Селидове. Пізніше також були вбиті ще троє військовополонених.

Нагадаємо, військовий аналітик, співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак проаналізував проблеми окупантів. Він зазначив, що у Путіна "СВО йде не за планом". В Росії уже розмов про якісь цілі і те, що "все йде за планом", не ведеться.

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