10-річна співачка Анастасія Димид зібрала для ЗСУ сотні тисяч гривень

10-річна співачка Анастасія Димид розповіла про свою благодійну діяльність та сотні тисяч гривень, зібраних для військових.

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У межах благодійного проєкту 1+1 media — "Здійсни мрію" — разом із новинним порталом Главред ми продовжуємо ділитися історіями дітей-волонтерів, які допомагають наближати Перемогу України. Новою героїнею матеріалу стала 10-річна Анастасія Димид, представниця України на конкурсі "Дитячого Євробачення 2023", яка з початком повномасштабного вторгнення збирає кошти на допомогу Силам безпеки й оборони України.

Співати Анастасія почала з раннього дитинства, перетворивши хобі на серйозну справу свого життя. До того ж дівчина захопилася грою на музичних інструментах, зокрема на фортепіано та скрипці:

"Вокалом займаюся з 5 років. Спочатку в усьому мені допомагала мама: ми разом підбирали пісні, вивчали їх, записували на телефон і скидали на різні конкурси, в яких вдалося займати високі місця. Зараз навчаюся в музичній школі".

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Свою волонтерську діяльність Анастасія розпочала у травні 2022 року, вперше взявши участь у благодійному заході на Івано-Франківщині.

"Всі зібрані кошти з заходу були спрямовані на придбання необхідного обладнання нашим захисникам і захисницям, а також ремонт та купівлю автівок, дронів. До того ж частину коштів передали на лікування військових", — розповідає маленька співачка.

На цьому дівчинка не зупинилась і продовжила свою волонтерську діяльність задля допомоги захисникам і захисницям, беручи участь в концертах і фестивалях у своїй рідній громаді та в інших містах України. Зокрема, Анастасія чотири рази виступала на мистецькому порталі "Патріот UA", в межах якого проводився збір на допомогу українській армії. Також у складі етногурту "АFиNи" та аматорської театральної студії "Вертеп" під час різдвяних свят Анастасія колядувала в церквах, брала участь у щорічному благодійному заході "Просфора з Патріархом" в Києві.

"Під час різдвяних свят разом з "Вертепом" Настя наколядувала 171 840 грн і 95 EUR. На цю суму придбали два розвідувальних дрони й решту віддали на потреби військовим", — додає мама дівчинки.

Також Анастасія Димид неодноразово брала участь у благодійних акціях задля підтримки наших захисників і захисниць та висвітлення великої війни в Україні на міжнародну аудиторію. Так, влітку 2022 року, дівчинка разом із військовими взяла участь у фотовиставці "Україна, яку ти не знаєш" польського документаліста-фотографа Радослава Тафлінського, головною темою якої була Україна і її громадяни в час повномасштабної війни. В межах акції команда об’їхала багато міст України та Польщі.

Окрім волонтерської діяльності в рідній країні, дівчинка представила Україну на міжнародній арені, взявши участь у головному пісенному конкурсі Європи — "Дитячому Євробаченні 2023". Анастасія продемонструвала всім європейцям красу української культури й увійшла у ТОП-5 найкращих виконавців конкурсу.

"Представляючи Україну на "Дитячому Євробаченні 2023", хотіла показати, наскільки наша країна красива, милозвучна і талановита, донести всьому світу українську пісню. І ще раз нагадати про те, що в Україні триває велика війна. Але ми боремося, кожен на своєму місці. Моє місце — сцена, з якої доношу важливі повідомлення та закохую в Україну всіх, хто мене чує. І треба, щоб закоханих було якомога більше", — зазначає співачка.

До того ж школярка виступала в "Охматдиті" для хворих дітей, пожертвувавши кошти лікарні. В грудні 2023 року дівчинка долучилась до проєкту "Різдво. Ти не один", що транслювався на 1+1 Україна та ТЕТ, в якому заспівала для всієї країни "Щедрика" і зустрілась з Першою леді України.

Школярка безупинно продовжує займатися волонтерською діяльністю і вже має план заходів, які будуть спрямовані на допомогу українським військовим і дітям:

"1-го червня, на День захисту дітей, ми організовуємо фан-зустріч, на якій збиратимемо кошти на потреби ЗСУ. Також 31-го травня запланований візит до дітей-сиріт у Долині Калуського району", — ділиться Анастасія.

Наразі дівчинка поєднує волонтерську діяльність, виступи, заняття в музичній школі та навчання в 4 класі, мріє стати відомою співачкою. До того ж маленька волонтерка щиро вірить, що кожен внесок, навіть найменший, наближає нашу Перемогу, тож всі її думки й мрії зараз про повернення українських військових до родин:

"Мене надихає віра в Перемогу, щиро мрію про неї. Моє бажання допомагати та брати участь у благодійності стає все важливішим. Саме в такі моменти людям потрібна підтримка, співчуття. Вірю, що кожен внесок має велике значення. Хочу, щоб усі військові повернулись додому та відчути щастя, коли ми живемо у мирній Україні без війни".

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