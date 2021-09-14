Блокування смартфонів Xiaomi у Криму: в компанії провели розслідування і зробили заяву

Компанія Xiaomi вважає блокування телефонів порушенням правил споживачів / Xiaomi

Компанія Xiaomi планує розблокувати свої смартфони в захопленому Росією Криму, а також на Кубі, у Ірані, Сирії, Північній Кореї та Судані, які перебувають під санкціями. Причиною блокування назвали боротьбу з контрабандою. У компанії більше не збираються блокувати телефони через те, що вважають такі дії порушенням прав користувачів.

Як повідомляє Global Time, Xiaomi має намір розблокувати смартфони в окупованому Криму, а також на інших територіях, які під санкціями – Кубі, у Ірані, Сирії, КНДР і Судані.

Причиною блокування в компанії назвали реалізацію боротьби з контрабандою. Після того, як з'явилися результати, було прийнято рішення про розблокування смартфонів.

"Розслідування призвело до значних результатів, і наразі заблоковані пристрої можна розблокувати", - повідомляє видання з посиланням на представника Xiaomi.

Підкреслюється, що в компанії вважають блокування порушенням безпеки користувачів, а також прав споживачів.

Блокування смартфонів Xiaomi у захопленому Криму

10 вересня з'явилася інформація про те, що Xiaomi заблокувала свої смартфони у тому числі і в окупованому Криму. Причиною називали політику компанії, яка пов'язана із забороною продажу телефонів в регіонах, що знаходяться під санкціями провідних світових держав. До того ж це пояснювалося нелегальним ввезенням продукції Xiaomi.

У самій компанії Xiaomi заявляли, що не отримували будь-яких повідомлень про блокування своїх смартфонів з країн пострадянського простору. У Роспотребнадзоре також заперечували факт будь-яких скарг.