Врізав 5-бальний шторм: Україну накрила дуже сильна магнітна буря

Україну накрила сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну ще 14 січня. Тоді її потужність була на рівні 4 балів. З такою силою вона вирувала цілих три дні.
17 січня буря опустилася до мінімуму. Але вже 18 січня сила геомагнітного шторму різко зросла до 5-ти балів. На такому ж рівні він протримався і 19 січня.
Очікується, що 20-21 січня магнітна буря опуститься до 3-х балів.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 20 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 37 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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