Врізав 5-бальний шторм: Україну накрила дуже сильна магнітна буря

Очікується, що магнітна буря бушуватиме в Україні до 21 січня включно.

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Україну накрила сильна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну ще 14 січня. Тоді її потужність була на рівні 4 балів. З такою силою вона вирувала цілих три дні.

17 січня буря опустилася до мінімуму. Але вже 18 січня сила геомагнітного шторму різко зросла до 5-ти балів. На такому ж рівні він протримався і 19 січня.

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Очікується, що 20-21 січня магнітна буря опуститься до 3-х балів.

В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 20 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 37 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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