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"Врізав" 5-бальний шторм: коли закінчиться затяжна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2025, 16:22
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Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття і спровокувати погіршення вашого стану.
магнітна буря
Україну атакувала 5-бальна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під вплив сильної магнітної бурі. Очікується, що вона буде дуже затяжною. Про це повідомляє meteoagent.

Після попереднього піку потужність магнітної бурі почала падати. Однак 8 травня країну атакувала посилена буря. Вона вдарила з потужністю 5 балів. 9 травня буря стала слабшою, але вже наступного дня вона увірветься з новою потужністю. 10-11 травня потужність магнітної бурі буде на рівні майже 4-х балів. 12 травня вона стане 3-бальною і знизиться до мінімуму.

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Однак розслаблятися зарано, адже в період з 14 по 17 травня включно потужність бурі знову посилиться до 3-х балів. Наступні 4 дні вона буде 4-бальною, після чого піде на спад.

магнітна буря
Україну атакувала 5-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 9 спалахів класу С. Повідомляється, що 10 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 32 сонячні плями.

'Врізав' 5-бальний шторм: коли закінчиться затяжна магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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