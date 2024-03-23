Україну заливатиме дощами: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 24 березня буде дощовою. В одному регіоні синоптики прогнозують мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На території Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.
Погода 24 березня
В Україні 24 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ у західних, північних, вдень і в більшості центральних та Одеській областях. В Карпатах очікується мокрий сніг. Вітер в цей день буде південний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 3-8° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму близько 0°; вдень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура протягом доби 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +14
За даними meteoprog, 24 березня в Україні буде дощовою. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до +7...+8 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+14 градусів.
Погода 24 березня у Києві
У Києві 24 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні
Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.
Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.
Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.
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