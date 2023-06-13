В Україну увірветься африканська спека: синоптики назвали, коли чекати

Погода в Україні 14 червня буде зі змінами. Як повідомляють синоптики, градуси будуть набирати обертів у бік підвищення.
В Укргідрометцентру відзначають, що в більшості областей України очікується протягом тижня тепла або дуже тепла погода.
Температура вночі + 9...+16 C, вдень у західних та північних областях +15 ...+20 ° з, на решті території + 21 ...+ 26 ° С.
14 червня крім східних та північно-східних областей, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
На Закарпатті та Прикарпатті – помірні дощі. У наступні дві доби в більшості областей короткочасні дощі, грози, лише на півночі в четвер і на півдні країни без опадів.
За даними синоптиків meteoprog, вже з 21 червня в Україну прийде сильна спека.
Коли чекати різкого потепління
Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха каже, що з середини цього тижня відчується суттєве потепління.
За її словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня.
Опадів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни.
"По всій території понеділок-вівторок ще буде прохолодно. Середа - як перехідний етап. Четвер-п'ятниця - підвищення температури - + 22-27 градусів. На заході країни можна буде спостерігати паводки за рахунок злив, але вони короткочасні і в межах русла. Гідрологи стежитимуть за ситуацією", — підкреслила синоптик.
Дивіться відео про те, яким буде літо в Україні:
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