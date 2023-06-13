В Україну увірветься африканська спека: синоптики назвали, коли чекати

Ще 14 червня у північно-східних областей буде місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні 14 червня буде зі змінами. Як повідомляють синоптики, градуси будуть набирати обертів у бік підвищення.

В Укргідрометцентру відзначають, що в більшості областей України очікується протягом тижня тепла або дуже тепла погода.

Температура вночі + 9...+16 C, вдень у західних та північних областях +15 ...+20 ° з, на решті території + 21 ...+ 26 ° С.

14 червня крім східних та північно-східних областей, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

На Закарпатті та Прикарпатті – помірні дощі. У наступні дві доби в більшості областей короткочасні дощі, грози, лише на півночі в четвер і на півдні країни без опадів.

За даними синоптиків meteoprog, вже з 21 червня в Україну прийде сильна спека.

Карта погоди / meteoprog.com

Коли чекати різкого потепління

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха каже, що з середини цього тижня відчується суттєве потепління.

За її словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня.

Опадів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни.

"По всій території понеділок-вівторок ще буде прохолодно. Середа - як перехідний етап. Четвер-п'ятниця - підвищення температури - + 22-27 градусів. На заході країни можна буде спостерігати паводки за рахунок злив, але вони короткочасні і в межах русла. Гідрологи стежитимуть за ситуацією", — підкреслила синоптик.

Дивіться відео про те, яким буде літо в Україні:

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