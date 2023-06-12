Україна буде в полоні потужної спеки: синоптики назвали дату різкого потепління

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха каже, що з середини цього тижня відчується суттєве потепління.

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Погода в Україні прогноз / Колаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні знову налагодиться. Довгоочікуване тепло і сонце повернеться в найближчі дні.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook, вівторок стане перехідним днем від похолодання, що охопило багато регіонів України, до нарешті відновлення літнього тепла. Температура повітря підніметься до + 26 градусів.

Температура повітря буде різноманітною і залежить від регіону:

Максимальна температура повітря становитиме на сході, в центрі та на півдні +20...+ 26 градусів;

у північних областях від + 16...+ 18 в Житомирській, Чернігівській, Київській;

до + 20 - у Сумській області;

найсвіжішим поки залишається західний регіон, протягом дня + 12...+ 18 градусів.

За даними синоптика, дощі вщухають, тільки завтра на півдні пройдуть опади з грозами і місцями в областях Прикарпаття.

"Вдень ще може "капнути" в Черкаській області", - додала вона.

У Києві суттєві опади навряд чи будуть. Трохи прогріється повітря, до + 17...+ 19 градусів.

"Якщо блисне сонечко, то і +20 виплеснеться", - додала Діденко.

Погода в Україні на 2 тижні / meteoprog.com

Коли чекати різкого потепління

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха каже, що з середини цього тижня відчується суттєве потепління.

За її словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня.

Опадів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни.

"По всій території понеділок-вівторок ще буде прохолодно. Середа - як перехідний етап. Четвер-п'ятниця - підвищення температури - + 22-27 градусів. На заході країни можна буде спостерігати паводки за рахунок злив, але вони короткочасні і в межах русла. Гідрологи стежитимуть за ситуацією", — підкреслила синоптик, пише ТСН.

Дивіться відео про те, яким буде літо в Україні:

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