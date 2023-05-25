Україну завалило сильним градом: машини плавають вулицями Дніпра

Сьогодні, 25 травня, на Дніпро налетіла негода. Місцеві жителі повідомляють про потужну зливу в деяких районах міста, а подекуди випав ще сильний град.
Крім цього, в Дніпрі чути гуркіт грому, а жителі лівого берега міста зафіксували величезну блискавку, що вдарила в землю на протилежному березі міста.
Місцеві також публікують відео зі своїх садиб, які буквально залило дощем і засипало градом.
Злива з градом накрила не тільки передмістя, а й деякі райони Дніпра.
Погода в Дніпрі
Синоптики повідомляють, що така погода збережеться до кінця доби, тому будьте обережні.
Зливи настільки потужні, що на деяких вулицях вже венеціанські затоки. Машини просто плавають по місту.
Погода в Харкові
Аналогічна погода 25 травня наздогнала і Харків. Деякі райони міста також атакує град і сильні зливи.
Потепління на Землі
Вчені Всесвітньої Метеорологічної Організації прогнозують, що якраз-таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньо, під час якого підвищується температура.
"Розвиток Ель-Ніньо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління і збільшить шанси побити температурні рекорди",– підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.
Також вчені відзначають, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже в 2024-му році. Тому, якщо не це літо, то вже наступне, швидше за все, буде спекотніше.
Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:
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