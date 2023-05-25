Україну завалило сильним градом: машини плавають вулицями Дніпра

Злива з градом накрила не тільки передмістя, а й деякі райони Дніпра. Крім того негода вирує і в Харкові.

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Град в Дніпрі / Колаж Главред, фото скріншот

Сьогодні, 25 травня, на Дніпро налетіла негода. Місцеві жителі повідомляють про потужну зливу в деяких районах міста, а подекуди випав ще сильний град.

Крім цього, в Дніпрі чути гуркіт грому, а жителі лівого берега міста зафіксували величезну блискавку, що вдарила в землю на протилежному березі міста.

Місцеві також публікують відео зі своїх садиб, які буквально залило дощем і засипало градом.

відео дня

Злива з градом накрила не тільки передмістя, а й деякі райони Дніпра.

Погода в Дніпрі

Синоптики повідомляють, що така погода збережеться до кінця доби, тому будьте обережні.

Блискавка в Дніпрі / скріншот

Зливи настільки потужні, що на деяких вулицях вже венеціанські затоки. Машини просто плавають по місту.

Погода в Дніпрі на 14 днів / meteoprog.com

Погода в Харкові

Аналогічна погода 25 травня наздогнала і Харків. Деякі райони міста також атакує град і сильні зливи.

Зливи в Дніпрі та Харкові / скріншот

Потепління на Землі

Вчені Всесвітньої Метеорологічної Організації прогнозують, що якраз-таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньо, під час якого підвищується температура.

"Розвиток Ель-Ніньо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління і збільшить шанси побити температурні рекорди",– підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.

Також вчені відзначають, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже в 2024-му році. Тому, якщо не це літо, то вже наступне, швидше за все, буде спекотніше.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

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