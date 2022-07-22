В Україну налетять грози і спека: синоптики назвали дати атаки циклону

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні незабаром зміниться. Як повідомляють синоптики, на вихідних сяятиме яскраве сонце, а в неділю пройдуть проливні дощі з грозами.

У суботу, 22 липня, в більшості регіонів очікується мінлива хмарність з проясненнями, в той час як у східних областях прогнозуються дощі з грозами.

На заході України вночі стовпчик термометра показуватиме від +14 до +18 градусів, а вдень повітря прогріється до +30 + 33 градусів. На Закарпатті традиційно тепліше - до +36 градусів.

У північних, центральних і східних областях вночі очікується +13 +16 градусів, вдень буде комфортна температура в межах +25 +28 градусів.

На півдні країни нічна температура повітря сягатиме +14 +20 градусів, а денна в середньому +26 +31 градус.

Погода на 24 липня

У неділю в Україну увірвуться дощі з грозами, які накриють все Правобережжя і торкнуться Чернігівської області. У той же час, на Лівобережжі очікується сонячна погода.

У західних регіонах вночі прогнозується +16 +19 градусів, а вдень, незважаючи на дощ, повітря прогріється до +23 + 28 градусів. У Закарпатті до +31 градуса.

На півночі та сході України вночі буде прохолодно: +13 +16 градусів. Однак денна температура передбачається досить спекотною від + 27 до + 30 градусів.

У центральних і південних регіонах вночі +15 +20 градусів, вдень до +32 градусів тепла.

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