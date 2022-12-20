На Різдво в Україну увірветься несподівана погода: синоптик здивував новим прогнозом

Україну чекає приголомшливо тепла погода 25 грудня на Різдво.

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні напередодні Різдва буде неймовірно тепла. Як прогнозують синоптики, вночі стовпчик термометра показуватиме мінімальне значення -1 градус, а максимальне -4 градуси.

У денний час доби повітря прогріється до +3 +8 градусів.

За словами кандидата географічних наук і синоптики Ігоря Кибальчича, погода в Україні на Різдво 25 грудня буде не зовсім зимова.

"На вихідні, 24-25 грудня, очікується волога і тепла погода на всій території України. Пройдуть невеликі, іноді помірні дощі. Ймовірні тумани. Вітер втримається в західній частині, 5 – 10 м/с. В нічний час температура повітря становитиме -1...+4 градусів, удень повітря прогріється до +3...+8 градусів, на півдні до +10 градусів", - сказано в його статті на Meteoprog.

У Києві 24 грудня очікується мокрий сніг з дощем. Вночі + 3 +4 градуси, вдень прогріється до + 7 градусів.

Різдво у Києві також буде з опадами - йтиме мокрий сніг з дощем. Вночі близько + 4 градусів, вдень до +6 градусів.

Зима на сході повернеться тільки після 27 грудня - температура знову опуститься до 0 -3 градусів і почне засипати снігом.

На півночі похолодання до -6 градусів вночі повернеться з 27 грудня. І синоптики прогнозують сильний сніг.

У західних областях очікується також штормовий вітер - до 16-19 м/с.

читайте такожПрикмети на 21 грудня: всього 2 заборони, які категорично не можна робити в цей день

Погода в Україні у грудні 2022

Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року. В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області. Це на 1-1,5 градуса вище норми. В інших регіонах температура повітря в грудні буде близька до норми.

Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.

Читайте також: