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Шторм "вріже" одразу з 6-бальною потужністю: скоро країну накриє магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
18 березня 2024, 23:35
Очікується, що нова магнітна буря увірветься в Україну вже 20 березня.
магнітна буря
Україну скоро накриє нова магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну зовсім скоро накриє нова магнітна буря. Вона буде дуже сильною і може вплинути на здоров'я людини. Про це повідомляє meteoagent.

Минула магнітна буря пішла на спад і закінчилася 18 березня на 3-бальному рівні. У вівторок її активність буде на мінімумі, але вже 20 березня потужна магнітна буря накриє всю країну.

Геомагнітний шторм увірветься одразу з майже 6-бальною потужністю. На такому ж рівні він триватиме і 21 березня. Очікується, що після цього буря може піти на спад.

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магнітна буря
Україну скоро накриє нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу М. Повідомляється, що 16 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 38 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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