Шторм "вріже" одразу з 6-бальною потужністю: скоро країну накриє магнітна буря

Україну зовсім скоро накриє нова магнітна буря. Вона буде дуже сильною і може вплинути на здоров'я людини. Про це повідомляє meteoagent.
Минула магнітна буря пішла на спад і закінчилася 18 березня на 3-бальному рівні. У вівторок її активність буде на мінімумі, але вже 20 березня потужна магнітна буря накриє всю країну.
Геомагнітний шторм увірветься одразу з майже 6-бальною потужністю. На такому ж рівні він триватиме і 21 березня. Очікується, що після цього буря може піти на спад.
За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу М. Повідомляється, що 16 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 38 сонячних плям.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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