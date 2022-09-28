Люті дощі зіпсують бабине літо в Україні: синоптики розповіли про погодний Армагеддон

Дощі будуть на заході країни, а також на крайньому сході, ввечері вони будуть на півночі і в центрі України.
Погода в Україні у четвер, 29 вересня буде тепла, але в деяких регіонах країни йтимуть дощі.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, на півдні України буде +20...+26 °C, на решті території країни температура повітря складе +14...+ 19 °C, при проясненнях до +18...+22°C.
Дощі будуть на заході країни, а також на крайньому сході, ввечері вони будуть на півночі і в центрі України.
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У Києві 29 вересня буде мінлива хмарність. По області вночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий дощ, а в Києві без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м / с.
Температура повітря по області вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +15 +20. У Києві вночі очікується +7 +9 градусів, а вдень +16 +18.
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Якою буде зима
Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.
Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.
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