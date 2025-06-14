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Вдарить спека +29 градусів: коли в Україні стрімко потепліє

Альона Вороніна
14 червня 2025, 15:08
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Похолодання скоро відступить і поступиться місцем суттєвому підвищенню температури повітря.
Погода, лето, белка
Погода в Україні - вдарить спека +29 градусів/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні суттєво потепліє
  • Якою буде погода наступного тижня

Погода в Україні наступного тижня, з 16 червня, буде перебувати під впливом північно-східного циклону.

У більшості областей будуть йти короткочасні дощі, подекуди очікуються грози. Менше опадів буде лише у західних областях. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха, повідомляють Факти ICTV.

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Вночі температура повітря буде коливатися у межах +9…+16 градусів, вдень буде +18…+25. У Карпатах традиційно буде найпрохолодніше: вночі очікується +4…+9 градусів, вдень – до +19.

"Циклон уже втрачає силу, тому вже з понеділка почне зростати температура, а опадів стане менше. Денні температури сягатимуть +22…+27 градусів, особливо на Правобережжі", – зазначила Птуха.

Погода в Києві наступного тижня

У столиці України у вихідні можливі короткочасні дощі, які будуть йти переважно вдень. А от з понеділка, 16 червня, у Києві буде без опадів, температура вдень зросте до +23…+25 градусів.

Наступного тижня температура по всій країні коливатиметься в межах +21…+29 градусів, на півдні буде до +28…+29. Нічні температури поступово підвищуватимуться до +16…+20 градусів.

Наталія Птуха
Наталія Птуха/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні будуть аномально низькі температури, гроза і град – стала відома дата небезпечної погоди в Україні. Україну накриє суттєве похолодання, а також будуть дощі, грози, град і поривчастий вітер.

Також стало відомо, коли в Україні знову потепліє – стала відома точна дата. Температура повітря скоро підійметься до +26 градусів, але дощі ще деякий час протримаються.

Нагадаємо, червоний рівень влупив по країні – Україну накрила надмасштабна магнітна буря. Очікується, що пік геомагнітних збурень припаде на сьогодні, з посиленим штормом протягом усього дня.

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Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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