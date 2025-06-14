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Червоний рівень влупив по країні: Україну накрила надмасштабна магнітна буря

Даяна Швець
14 червня 2025, 10:15
421
Очікується, що пік геомагнітних збурень припаде на сьогодні, з посиленим штормом протягом усього дня.
Червоний рівень влупив по країні: Україну накрила надмасштабна магнітна буря
Очікується червоний рівень магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Коротко:

  • 14 червня прогнозується магнітна буря з К-індексом 6, що означає червоний рівень
  • Суботня магнітна буря є продовженням тижневого періоду високої сонячної активності

У суботу, 14 червня, очікується посилення магнітної бурі до червоного рівня - індекс К сягне позначки 6. Це свідчить про досить сильні геомагнітні коливання, пов’язані з підвищеною сонячною активністю. Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Варто зазначити, що останніми днями Сонце проявляє значну активність, що вже спричинило серію інтенсивних магнітних бур. Протягом тижня геомагнітне тло залишалося напруженим.

відео дня

14 червня прогнозується пік збурень. В Україні магнітосфера буде вражена посиленим штормом - зміни можуть відчуватись протягом усього дня.

Науковці застерігають: ці прогнози є орієнтовними, адже сонячна активність - надзвичайно динамічне явище, і ситуація може змінитися в будь-який момент.

Червоний рівень влупив по країні: Україну накрила надмасштабна магнітна буря
Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Хто страждає від магнітних бур найбільше?

Як повідомляв Главред, магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

  • Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.
  • Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.
  • Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.
  • Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.
  • Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.
  • Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.
  • Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

Магнітні бурі в Україні в червні 2025 - останні новини

Як повідомляє Главред, сильна буря почалася 26 травня і вдарила з 5-бальною потужністю і на початку літа раптово зросла до 7-ми балів. Вже 1 червня Україна під атакою майже 8-бального шторму.

Через деякий час стало відомо, що буря надовго. Вже на наступний день посилений шторм атакував країну.

За останні два тижні лише 6 червня було зафіксовано бурю середньої сили (жовтого рівня), а напередодні активність залишалась на зеленому рівні. Однак 11 червня штормова магнітна буря вдарила по Україні з новою силою.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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