Червоний рівень влупив по країні: Україну накрила надмасштабна магнітна буря

Очікується, що пік геомагнітних збурень припаде на сьогодні, з посиленим штормом протягом усього дня.

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Очікується червоний рівень магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Коротко:

14 червня прогнозується магнітна буря з К-індексом 6, що означає червоний рівень

Суботня магнітна буря є продовженням тижневого періоду високої сонячної активності

У суботу, 14 червня, очікується посилення магнітної бурі до червоного рівня - індекс К сягне позначки 6. Це свідчить про досить сильні геомагнітні коливання, пов’язані з підвищеною сонячною активністю. Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Варто зазначити, що останніми днями Сонце проявляє значну активність, що вже спричинило серію інтенсивних магнітних бур. Протягом тижня геомагнітне тло залишалося напруженим.

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14 червня прогнозується пік збурень. В Україні магнітосфера буде вражена посиленим штормом - зміни можуть відчуватись протягом усього дня.

Науковці застерігають: ці прогнози є орієнтовними, адже сонячна активність - надзвичайно динамічне явище, і ситуація може змінитися в будь-який момент.

Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Хто страждає від магнітних бур найбільше?

Як повідомляв Главред, магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.

– ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність. Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.

– магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття. Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.

– під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність. Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.

– підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан. Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.

– їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі. Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.

– через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль. Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

Магнітні бурі в Україні в червні 2025 - останні новини

Як повідомляє Главред, сильна буря почалася 26 травня і вдарила з 5-бальною потужністю і на початку літа раптово зросла до 7-ми балів. Вже 1 червня Україна під атакою майже 8-бального шторму.

Через деякий час стало відомо, що буря надовго. Вже на наступний день посилений шторм атакував країну.

За останні два тижні лише 6 червня було зафіксовано бурю середньої сили (жовтого рівня), а напередодні активність залишалась на зеленому рівні. Однак 11 червня штормова магнітна буря вдарила по Україні з новою силою.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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