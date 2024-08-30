Температура перевищить норму на 8 градусів: на які регіони України насунеться спека

Погода в Україні у вихідні, 31 серпня і 1 вересня, буде здебільшого спекотною і сухою. Погодні умови істотно не зміняться у порівнянні з попередніми днями, адже на них впливатиме малорухома система високого тиску, яка пануватиме над Східною Європою.
В Україну продовжить надходити сухе і тепле повітря з центральних районів Азії. Тому опадів здебільшого не передбачається, а температура повітря буде досить високою, перевищуючи кліматичну норму на 5-8 градусів. Короткочасні дощі у супроводі гроз будуть тільки у південних областях нашої держави. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Погода в Україні 31 серпня
У західних областях
У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +28...+33. У Карпатах вночі +8...+13 градусів, вдень +22...+27.
У північних областях
У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +29...+34.
У центральних областях
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32.
На півдні України
У південній частині України та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди очікуються дощі, часом грози. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +25...+30.
У східних областях
У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34.
Погода в Україні 1 вересня
У західних областях
У західних областях малохмарно, без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +28...+33. У Карпатах вночі +7…+12 градусів, вдень +22…+27.
У північних областях
У північних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +29…+34.
У центральних областях
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градуси, вдень +29…+34.
На півдні України
У південній частині України та у Криму хмарно з проясненнями. Вночі на Одещині місцями грозові дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33.
У східних областях
У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +28...+33.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні литимуть дощі, але не скрізь. Синоптики попереджають, що у багатьох областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Також повідомлялося, що на Сонці нові спалахи – Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря. Очікується, що ця магнітна буря "труситиме" країну ще щонайменше два дні.
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