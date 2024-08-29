Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

Синоптики попереджають, що у багатьох областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

https://glavred.net/synoptic/budut-lit-dozhdi-no-ne-vezde-kakoy-budet-pogoda-30-avgusta-10592699.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / фото: pixabay

Погода в Україні 30 серпня буде спекотною. Водночас у деяких областях можуть бути дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише в Одеській та Херсонській областях.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / фото: ventusky

Погода 30 серпня

В Україні 30 серпня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у південних областях. Вітер в цей день буде східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

відео дня

"Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°, вдень 28-33°, на високогір'ї Карпат вночі 10-15°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +34

За даними meteoprog, 30 серпня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+34 градусів. Найнижча температура буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / фото: meteoprog

Погода 30 серпня у Києві

У Києві 30 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Україну накрила затяжна спека. Згодом стало відомо, що через сильне обміління багатьох річок України на території держави засуха, а як наслідок, температура повітря значно підвищується.

Раніше синоптик попередила, що з неділі, 25 серпня, знову посилиться спека. Похолодання очікується вже 1-2 вересня. Тоді температура повітря знизиться до комфортної.

Напередодні синоптик зауважувала, що до кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше її послаблення маячить десь із 28 серпня.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред