Такого затяжного шторму давно не було: Україну накрила найпотужніша магнітна буря

Найпотужніший спалах був 30 серпня, тоді він досяг майже 9-бального рівня.

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Україну накрила потужна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила найсильніша магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягала майже 9-ти балів. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря накрила Україну ще 27 серпня. Тоді її потужність була на рівні майже 5-ти балів. 30 Серпня потужність шторму різко зросла до майже 9-ти балів, що зробило її найпотужнішою в цьому місяці.

31 Серпня магнітна буря стала слабшою, її потужність опустилася до майже 5-ти балів. 1 вересня сила шторму знову посилилася і досягла майже 6-бального рівня.

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Очікувалося, що буря вщухне 2 вересня, проте вона залишилася на тому ж рівні. Тепер чекати спаду потужності варто лише 4 вересня - опуститься до 4 балів.

Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур-6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на сонці сталося 5 спалахів - В, М і з класу. Зараз на сонці зафіксовано 12 плям.

Фахівці вважають, що 3 вересня можуть статися на сонці нові спалахи класу М.їх ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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