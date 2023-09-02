Такого затяжного шторму давно не було: Україну накрила найпотужніша магнітна буря

Україну накрила найсильніша магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягала майже 9-ти балів. Про це повідомляє meteoagent.
Магнітна буря накрила Україну ще 27 серпня. Тоді її потужність була на рівні майже 5-ти балів. 30 Серпня потужність шторму різко зросла до майже 9-ти балів, що зробило її найпотужнішою в цьому місяці.
31 Серпня магнітна буря стала слабшою, її потужність опустилася до майже 5-ти балів. 1 вересня сила шторму знову посилилася і досягла майже 6-бального рівня.
Очікувалося, що буря вщухне 2 вересня, проте вона залишилася на тому ж рівні. Тепер чекати спаду потужності варто лише 4 вересня - опуститься до 4 балів.
За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур-6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня.
Також повідомляється, що за останню добу на сонці сталося 5 спалахів - В, М і з класу. Зараз на сонці зафіксовано 12 плям.
Фахівці вважають, що 3 вересня можуть статися на сонці нові спалахи класу М.їх ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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