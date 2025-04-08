Коли повернеться весняна погода: стала відома дата

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україну прийде потепління
- Якою буде погода в Україні на Великдень
Погода в Україні буде холодною до кінця поточного тижня, а потепління очікується на вихідних і наступного тижня.
Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє NV. Вона зазначила, що температура повітря почне підійматися з суботи, 12 квітня.
Коли в Україні потеплішає
Птуха зазначила, що поточний тиждень буде справді холодним, проте потім прийде довгоочікуване тепло. Починаючи з суботи, 12 квітня, температура почне підійматися.
Наприклад, у столиці України в суботу температура буде на рівні до +8 градусів, а в неділю вже +10. Також на вихідних повинні відступити нічні заморозки.
"Наступний тиждень буде кращий і тепліший", – зазначила Птуха.
Згідно з її прогнозом, в Україну прийде тепла повітряна маса.
"Із 13 квітня переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тобто мінімальна ймовірність якихось опадів. Переважатиме спокійна погода", – розповіла синоптикиня.
Якою буде погода на Великдень
На Великдень, 20 квітня, є підстави очікувати класичну весняну погоду, зазначила синоптикиня. Вона наголосила, що хоча для детальних прогнозів на свято ще зарано, проте особливих синоптичних сюрпризів бути не повинно – принаймні, за розрахунками на сьогодні.
Якою буде погода в Україні з 8 по 13 квітня
Холодна погода триматиметься в Україні до кінця цього тижня. Очікуються нічні заморозки. Також може йти помірний мокрий сніг і сформуватися сніговий покрив в межах від 1 до 6 сантиметрів. Але в Карпатах, у горах може випасти і до 20 см, а то й більше. На південному сході будуть змішані опади з дощем. 9 квітня опади припинятимуться, але не по всій країні.
Черговий атмосферний фронт накриє Україну у четвер і п’ятницю, 10 і 11 квітня. Він знову принесе нам помірний мокрий сніг 10 квітня, а 11 квітня – мокрий сніг з дощем. 12 квітня вночі у західних, Вінницькій, Житомирській та Одеській областях будуть дощ і мокрий сніг, так само вдень у південних областях та в Карпатах, зазначила Птуха.
За словами експертки, цього тижня також залишатимуться нічні заморозки у повітрі на рівні 0…-5 градусів, а в Карпатах -6…-11 градусів. Вдень в Україні температура повітря триматиметься на рівні +1…+4 градуси, на півдні та південному сході буде трохи тепліше, але хіба що до +9 градусів.
Також синоптикиня попередила про ожеледицю, яка кілька днів буде на дорогах західних та частково північних і центральних областей.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, синоптикиня назвала точну дату, коли в Україну прийде потепління. Скоро вдарять заморозки до -5 градусів, буде сильний вітер, дощ та сніг. Але вже скоро похолодання відступить і температура повітря почне підійматися.
Також раніше повідомлялося, що вдарить 11-градусний мороз – було названо регіони, де посилиться похолодання. У багатьох областях синоптики оголосили 2 рівень небезпечності.
Нагадаємо, країну вже скоро атакує майже 6-бальний шторм – стало відомо, як довго триватиме магнітна буря. Ця магнітна буря може вплинути на здоров'я і погіршити самопочуття.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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