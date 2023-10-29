Вріже +1 і накриє туман: в Україну повертається штормовий вітер

Синоптики оголосили штормове попередження у Карпатах. Там швидкість вітру буде досягати 24 м/с.

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Погода в Україні на 30 жовтня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 30 жовтня буде сухою, але місцями вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах очікуються пориви вітру, які будуть досягати 19-24 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Погода в Україні на 30 жовтня / фото: ventusky

У східних областях очікується туман вночі та зранку. Синоптики попереджають про те, що на території західних областей очікується добігання паводкової хвилі та підвищення рівня води в річках - подекуди на 2 м. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки.

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Погода 30 жовтня

В Україні 30 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с. Очікуються сильні пориви вітру.

"Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині та західних областях 8-13°, вдень 16-21°, в Криму та на Одещині до 24°; на сході та північному сході вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 30 жовтня Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської та Сумської областей. Там температура повітря опуститься до 6-17 градусів тепла.

Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 12-23 градусів тепла.

Погода в Україні на 30 жовтня / фото: meteoprog

Погода 30 жовтня у Києві

У Києві 30 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°; у Києві вночі 7-9°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на 30 жовтня / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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