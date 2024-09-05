Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання

Однією з причин похолодання буде поривчастий східний та південно-східний вітер. Часом можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

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Погода в Україні стане прохолоднішою - вдарить +12 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні у п’ятницю, 5 вересня, буде теплою, але прохолоднішою у порівнянні з попередніми днями.

Найнижче температура повітря буде опускатися вночі. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

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"У п’ятницю в Україні буде тепло. Протягом дня очікується +24…+29 градусів, комфортно. Вночі взагалі вже повіває свіжим, часом гострим, повітрям, 12-19 градусів тепла", – розповіла вона.

За її словами, свіжості буде додавати поривчастий вітер.

"Додавати свіжості та збивати зайві високуваті градуси буде поривчастий східний та південно-східний вітер, часом можливі пориви до 15-20 метрів за секунду", – зазначила Діденко.

У Києві 6 вересня дощів не передбачається, температура повітря буде близько +27 градусів.

"Найближчими днями погода в Україні не зазнаватиме істотних змін – буде багато сонця та м’якого "бабиного" тепла", – зазначила вона.

Погода в Україні 6 серпня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що у нашій державі вдарить +8 градусів – стало відомо, у яких областях України різко похолодає. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 2 по 8 вересня.

Також раніше повідомлялося, що буде штормовий вітер – стало відомо, які області заливатимуть грозові дощі. Синоптики попереджають про те, що пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.

Нагадаємо, нова магнітна буря налітає на країну – чого очікувати українцям 5-7 вересня. Експерти з США опублікували свою версію розвитку сонячної активності на початку вересня 2024 року.

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