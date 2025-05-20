'Не пропустіть': українцям назвали дату ідеальної погоди

У Києві 21 травня істотні опади малоймовірні, протягом дня передбачається +22°С.

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Українцям назвали дату ідеальної погоди / фото: УНІАН

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Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У середу вдень, 21 травня, в Україні очікується ідеальна температура повітря в межах +17...24°С. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, додавши, що "буде нарешті скрізь тепло".

"Не пропустіть цей рідкісний ідеал. Підіть погуляйте або, принаймні, пройдіться між роботою - у саду, парку чи просто вздовж бульварчика. Насолоджуємося теплою погодою, кому треба - приймаємо антигістамінні препарати від тополиного пуху, милуємося півниками, частіше вже поливаємо калачики на балконі. Дощі 21 травня можливі в західних областях, у центрі, на сході України", - написала вона. відео дня

У південній частині та півночі України (крім Сумщини) без істотних опадів.

Вітер завтра буде із заходу, помірний, у східних областях може виявитися сильним.

У Києві 21 травня істотні опади малоймовірні, протягом дня передбачається +22°С.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу, 21 травня, температура вночі опуститься до +11°...+9°, а вдень буде +22°...+24°. Мінлива хмарність. Без опадів.

Погода в Україні 21 травня / Фото: meteo.gov.ua

У четвер, 22 травня, температура вночі опуститься до +13°...+11°, а вдень буде +22°...+24°. Мінлива хмарність. Без опадів.

Погода в Україні 22 травня / Фото: meteo.gov.ua

Інфографіка / Главред

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україну повертається тепло - стало відомо, де і коли розігріє до +29 °С. Протягом наступного тижня в Україні очікується нестійка погода.

Нагадаємо, сніг, мороз і крижаний вітер накрили Україну - стало відомо, де розбушувалася негода. В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Погода в Україні зовсім скоро стане набагато теплішою. Літні температури повітря прийдуть у нашу державу найближчого четверга, 22 травня.

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