'Не пропустіть': українцям назвали дату ідеальної погоди

Ви дізнаєтеся:
- Прогноз погоди від Наталії Діденко
- Прогноз погоди від Укргідрометцентру
У середу вдень, 21 травня, в Україні очікується ідеальна температура повітря в межах +17...24°С. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, додавши, що "буде нарешті скрізь тепло".
"Не пропустіть цей рідкісний ідеал. Підіть погуляйте або, принаймні, пройдіться між роботою - у саду, парку чи просто вздовж бульварчика. Насолоджуємося теплою погодою, кому треба - приймаємо антигістамінні препарати від тополиного пуху, милуємося півниками, частіше вже поливаємо калачики на балконі. Дощі 21 травня можливі в західних областях, у центрі, на сході України", - написала вона.відео дня
У південній частині та півночі України (крім Сумщини) без істотних опадів.
Вітер завтра буде із заходу, помірний, у східних областях може виявитися сильним.
У Києві 21 травня істотні опади малоймовірні, протягом дня передбачається +22°С.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу, 21 травня, температура вночі опуститься до +11°...+9°, а вдень буде +22°...+24°. Мінлива хмарність. Без опадів.
У четвер, 22 травня, температура вночі опуститься до +13°...+11°, а вдень буде +22°...+24°. Мінлива хмарність. Без опадів.
Погода в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Україну повертається тепло - стало відомо, де і коли розігріє до +29 °С. Протягом наступного тижня в Україні очікується нестійка погода.
Нагадаємо, сніг, мороз і крижаний вітер накрили Україну - стало відомо, де розбушувалася негода. В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Погода в Україні зовсім скоро стане набагато теплішою. Літні температури повітря прийдуть у нашу державу найближчого четверга, 22 травня.
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