УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Жовтень буде унікальним: синоптики розповіли, якої чекати погоди в Україні

28 вересня 2022, 03:40

У жовтні будуть часті заморозки та незвичайна погода в Україні.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у жовтні 2022 року буде близько до кліматичної норми.

Як повідомлять в Укргідрометцентрі, середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 5-11 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 26-58 мм, в Карпатах місцями 68-88 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать про те, що середня місячна температура жовтня становить 6-13 градусів тепла, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури становить 26-34 градуси тепла, в Криму до 35 градусів тепла, в гірських районах 20-21 градуси тепла.

Абсолютний мінімум температури - 4-16 градусів морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 0-3 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів становить 29-54 мм, місцями у Прикарпатті та в горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір'ї Карпат 120-129 мм.

"Заморозки в першій половині місяця - явище звичайне", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

читайте такожПрикмети на 29 вересня: які 3 речі не можна робити, щоб проблеми в будинок не впустити

Карта погоди

Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:45

Путін загнаний у кут, тому може вдарити ядерною зброєю – ексагент ЦРУ

03:40

Жовтень буде унікальним: синоптики розповіли, якої чекати погоди в УкраїніВідео

03:20

Найсмачніше овочеве рагу з одним секретним інгредієнтом: неймовірно простий рецептВідео

03:04

"Залишайтеся з нами": стали відомі подробиці роману Бреда Пітта і Емілі Ратаковскі

02:35

Як позбутися прищів за ніч: топ-3 кращих засоби, які дійсно працюють

Реклама
02:02

"По-моєму, вона звихнулася": Волочкова розсунула ноги на публіку

01:32

Гороскоп Таро на жовтень 2022: Терезам - зміни, Скорпіонам - подарунок, Стрільцям - допомогаВідео

00:51

Прикмети на 28 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб все щастя з дому не випуститиВідео

27 вересня, вівторок
23:52

Як зупинити російську агресію: Зеленський назвав чотири головні крокиВідео

23:42

Шотландія була сильнішою: збірна України не змогла пробитися в Дивізіон A Ліги наційВідео

23:25

Зеленський поставив Путіну жорсткий ультиматум через псевдореферендумиВідео

23:10

Як почистити цибулю без єдиної сльозинки і ще чотири корисних лайфхака з мікрохвильовкою

23:04

На українських АЗС впадуть ціни на бензин і дизель: чого очікувати найближчим часомВідео

22:50

Як позбутися від тарганів: "забійні" способи, про які ви не здогадувалисяВідео

22:48

РНБО розробила інструкцію для українців на випадок ядерного удару - ДаніловВідео

22:35

Україна може застосувати потужну зброю для повернення захоплених Росією територій - БлінкенВідео

22:28

Російська недоімперія закінчує своє існуванняПогляд

22:09

У НАТО оцінили ризики застосування Росією ядерної зброї проти УкріаниВідео

21:41

Дружина Романа Сасанчина розповіла про госпіталізацію 8-місячної доньки

21:30

Росіяни вдарили ракетами по Харкову, жителі сидять без світлаВідео

Реклама
21:12

Україну атакує небезпечна погода: коли чекати неприємного "сюрпризу"Відео

21:10

Прикмети на 29 вересня: які 3 речі не можна робити, щоб проблеми в будинок не впуститиВідео

20:44

Північний потік раптово почав протікати в трьох місцях: у Польщі заявили про провокаціюВідео

20:39

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на ДонеччиніВідео

20:28

5 речей, які ніколи не можна віддавати з домуВідео

20:21

Україна отримає від США дві батареї ЗРК NASAMS, в яких буде до 16 пускових установокВідео

20:17

Встиг "повоювати" три дні: ЗСУ почали брати в полон перших мобілізованих росіянВідео

20:16

"У нас 8 людей лишилися без рук і ніг": окупант вмовляє свого батька "не сунутись" в УкраїнуВідео

20:16

В Україні злетіли ціни на популярний вид м'яса: скільки доведеться заплатитиВідео

19:32

Валявся в квартирі: стали відомі моторошні подробиці про смерть Моїсеєва

19:28

У Кабміні розповіли, кому не передбачена разова виплата за загиблого бійця

19:28

Самі небеса заручать: 5 знаків зодіаку зустрінуть свою любов до кінця року

19:23

"Ваш син потворно поводиться!": біля могили батьків Путіна залишили послання

19:04

У межах телемарафону "Для дітей заради майбутнього" зібрано більше 2 000 000 грнВідео

18:52

"Ховаю тебе в своєму серці": Алла Пугачова попросила у покійного Бориса Моїсеєва вибачення

18:47

Нові правила виїзду чоловіків з України: що змінилосяВідео

18:35

"Де ж ти де, зірочка червона": Кіркоров похвалив себе в прощальному слові до Бориса МоїсеєваВідео

18:23

Україна могла б вдарити по військових об'єктах РФ ракетами Harpoon, Точка У і Нептун – ЖдановВідео

18:03

Удача буде ходити по п'ятах: названі найбільш сприятливі дні жовтня 2022

17:52

"Ми й не були проти переговорів": Данілов заявив, що Україна готова обговорити з РФ два пунктиВідео

Реклама
17:51

"Буде дуже тебе не вистачати, Боря": Максим Галкін відреагував на смерть Бориса Моїсеєва

17:35

Рознесли на попіл: ЗСУ на Херсонщині збили російський штурмовик Су-25Відео

17:29

Не зможе встояти: що найбільше приваблює чоловіків за знаком зодіаку

17:08

Помер Борис Моїсеєв - названа причина смерті артиста

17:05

Білорусь готується приймати військові ешелони з РосіїВідео

17:00

Найзнаменитіший кремлівський алкоголік намагається "торгуватися" з ЗаходомПогляд

16:55

ЗСУ ліквідували російського окупанта -"гопника" з Тверської областіВідео

16:48

Помер російський співак Борис Мойсеєв

16:48

Росія може анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області 4 жовтняВідео

16:45

ЗСУ вдарили по ворожому пункту розгортання ЗРК "Бук-М3" і знищили техніку РФ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиЗакуски
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти