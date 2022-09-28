Жовтень буде унікальним: синоптики розповіли, якої чекати погоди в Україні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у жовтні 2022 року буде близько до кліматичної норми.

Як повідомлять в Укргідрометцентрі, середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 5-11 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 26-58 мм, в Карпатах місцями 68-88 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать про те, що середня місячна температура жовтня становить 6-13 градусів тепла, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури становить 26-34 градуси тепла, в Криму до 35 градусів тепла, в гірських районах 20-21 градуси тепла.

Абсолютний мінімум температури - 4-16 градусів морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градусів морозу, на півдні Криму 0-3 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів становить 29-54 мм, місцями у Прикарпатті та в горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір'ї Карпат 120-129 мм.

"Заморозки в першій половині місяця - явище звичайне", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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