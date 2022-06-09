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Налетять потужні грози і сильна злива: синоптики назвали дату, коли Україну атакує циклон

9 червня 2022, 09:17

Дощова погода з грозами знову охопить Україну 11 червня.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні поступово стає спекотною і дощовою. Як повідомляють синоптики, в деяких регіонах очікуються зливи з грозами, а десь температура повітря перевищить позначку в +30 градусів.

Про це свідчать метеорологічні погодні карти від Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 10 червня, дощі з грозами охоплять більше територій, ніж у четвер. У західних і південних регіонах, а також у Вінницькій області пройдуть короткочасні дощі, очікуються грози.

Вночі температура повітря по всій Україні буде в межах +16 +18 градусів, а вдень на півночі і сході відмітка термометра підніметься до + 31 градуса.

Дощова погода з грозами знову охопить Україну 11 червня. Температура повітря в західних регіонах вночі +14 +16, вдень від +24 до +29 градусів. Всі інші області вночі будуть від +15 до +19, а вдень очікується +26 +31.

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Дощі та грози продовжать своє просування на схід, тому опади будуть у неділю, 12 червня, майже на всій території України за винятком Луганської, Донецької та Запорізької областей. Температура повітря буде варіюватися вночі від +14 до +20 градусів, зате вдень стовпчик термометра місцями може показувати +28 + 31.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

читайте такожПрикмети на 10 червня: що не можна робити і як не потрапити в біду

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