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Найпотужніша магнітна буря накрила країну: Україну "трусить" майже 7-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
21 грудня 2024, 00:01
1017
Ця магнітна буря раптово почала посилюватися, що може серйозно вплинути на ваше самопочуття.
магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

В Україні посилилася магнітна буря. Вона повинна була закінчитися, але почала дуже сильно затягуватися. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна атакувала країну ще 11 грудня. Тоді вона не була сильною і трималася на рівні трьох балів. Раптово посилюватися буря почала 14 грудня. Тоді вона раптово зросла до майже 6-ти балів.

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На такому рівні магнітна буря протрималася цілих 5 днів. Очікувалося, що вона піде на спад. Однак 19 грудня вона різко знову почала зростати. Потужність магнітної бурі збільшилася майже до 7-ми балів. Очікується, що лише 21 грудня вона може піти на спад.

магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 14 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 21 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 25 сонячних плям.

Найпотужніша магнітна буря накрила країну: Україну 'трусить' майже 7-бальний шторм
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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