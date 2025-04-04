Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

Погода у Черкасах буде однією з найтепліших у цей день. Синоптики прогнозують дощі у багатьох областях.

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Прогноз погоди в Україні на 5 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 5 квітня

Де температура повітря опуститься до 0 градусів

Де синоптики прогнозують дощі та сніг

Погода в Україні 5 квітня буде дощовою, грозовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються заморозки. Температура повітря опуститься до -5 градусів. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності. Також синоптики прогнозують ожеледицю та сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 5 квітня повсюди будуть лити дощі. На території західних, північних областей та на Вінниччині буде похолодання. Температура повітря опуститься до +7 градусів.

Вже 6-го квітня у більшості областей впаде температура повітря до +2...+9 градусів, а на заході - до 0 градусів вдень. На території західних, північних та частково західних областей буде сніг. Холоднеча із заморозками протримається весь наступний тиждень, аж до Вербної неділі.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 5 квітня / фото: ventusky

Погода 5 квітня

В Україні 5 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, південних, центральних, східних, Сумській областях. У деяких областях очікуються навіть грози. Вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с. У центральних областях, на Закарпатті та у Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла; вдень 12-17°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +18

За даними meteoprog, 5 квітня в Україні буде достатньо тепло, але місцями прохолодно. Найтепліше буде у Черкаській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+18 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до +6...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 квітня / фото: meteoprog

Погода 5 квітня у Києві

У Києві 5 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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