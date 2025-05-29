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Коли погода влаштує два "вихідні" від дощів: синоптик назвала дати

Анна Ярославська
29 травня 2025, 11:51
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Україна продовжує перебувати у вологій повітряній масі та в полі зниженого тиску.
Погода, Київ, дощ
Синоптик озвучила прогноз погоди до кінця травня та у перші дні червня 2025 року / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні буде суха погода
  • Чи є ризик граду та шквалів
  • Що буде з температурою повітря на початку літа

До кінця травня погода в Україні буде дощовою. Утім, на кілька днів опади зроблять перерву. Про це свідчить прогноз погоди, який озвучила синоптикиня Наталія Птуха.

За її словами, Україна продовжує перебувати у вологій повітряній масі та в полі зниженого тиску, передає Obozrevatel.

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У більшості регіонів уночі температура повітря становитиме +8... +15 градусів, удень +18... +25 градусів. У західних регіонах найближчими днями стовпчики термометрів піднімуться до +13... +19 градусів.

"Не холодна погода, але трохи волога. У наступні дві доби в більшості областей очікуються короткочасні дощі. Тому температура сприймається дещо не так, як якби було сонячно", - пояснила Птуха.

Коли відступлять дощі

31 травня в більшості регіонів опади не прогнозуються. Лише на південному сході, а в денні години й на північному заході країни місцями можливі локальні короткочасні дощі.

Надалі синоптик прогнозує певну нестабільність.

"У багатьох регіонах триватимуть короткочасні дощі, але їхня площа охоплення буде дещо меншою, ніж зараз. На 1-2 червня прогнозуємо вже не такий активний фронт, отже, далі будуть періоди з перервами", - сказала Птуха.

Сухо буде і в понеділок, 2 червня.

"1 червня вночі у південно-східній частині, а вдень місцями по всій території країни очікуються короткочасні дощі та грози. 2 червня переважно без опадів, лише в Криму, у Приазов'ї, у західних та Вінницькій областях можуть бути локальні короткочасні дощі та грози", - прогнозує синоптик.

На початку літа температура повітря вночі в країні в середньому становитиме +10... +16 градусів, удень +20... +25 градусів. На півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів.

"Ознак якихось інших змін, наприклад, впливу антициклону, ясного неба, без опадів поки що немає, хоча, звісно, температури потроху підвищуватимуться, все-таки літо. Будуть певні періоди опадів, будуть перерви, але також на територію України будуть заходити й атмосферні фронти", - сказала синоптик.

Птуха також обіцяє, що ймовірність екстремальних погодних явищ - шквалів і граду - невелика.

"Під час грози може бути град і шквали, але зараз активних атмосферних фронтів, які б проходили територією України, немає. Просто є певна нестабільність. Утім, локально ці явища притаманні літньому періоду, і вони завжди можуть супроводжувати грозу, але поки що вірогідність таких явищ не надто висока", - зазначила вона.

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, упродовж наступних п'яти років температура повітря на Землі досягне рекордних значень, що створить умови для більш смертоносних екстремальних погодних умов. На думку вчених, існує 70% ймовірність того, що за цей період температура у світі підвищиться на 1,5 градуса за Цельсієм.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні в червні 2025 року очікується теплішою, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму.

Тим часом заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповіла, чому погода в Україні стала такою мінливою, яким буде літо в Україні, і чому осінь прийде в нашу країну так рано. Детальніше читайте в матеріалі: На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди.

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Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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