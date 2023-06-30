Грози чергуватимуться зі спекою: якою буде погода в Україні в липні 2023

На початку липня температура повітря буде вище середніх багаторічних показників. Потепління вже починає відчуватися, свідчить прогноз погоди.

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Погода / Фото: pixabay.com

Погода в Україні у липні буде мінливою - дощі з грозами чергуватимуться зі спекою.

Згідно з прогнозами синоптиків, другий місяць літа почнеться з надходження теплого повітря з районів країн Балканського півострова, Середземного моря та півострова Мала Азія. У зв'язку з цим температура повітря в першій декаді липня буде вище середніх багаторічних показників.

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Прогноз погоди свідчить: стовпчики термометрів вдень майже на всій території України підніматимуться до +27...+33 градусів. У західних і північних регіонах буде трохи прохолодніше - повітря прогріється до +23... +28 градусів.

У другій липня дуже спекотно буде на півдні - температура повітря підніметься вище норми. По всій її території країни пройдуть нерівномірні дощі з грозами, градом і шквалистим вітром.

У третій декаді липня стане прохолодніше. На територію України почнуть заходити повітряні маси скандинавського походження.

Погода в Україні в липні - прогнози синоптиків

Українські синоптики прогнозують, що температура повітря в липні очікується на півтора-два градуси вище норми. Про це свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру.

У середньому стовпчики термометра впродовж місяця підніматимуться до 21-26 градусів тепла, у Карпатах — до +17...+19.

Водночас кількість опадів буде в межах місячної норми, крім південно-західних областей, де очікується трохи менше норми. Так, місячна кількість очікується на рівні 34-96 мм, у Карпатах - до 150 мм.

Синоптик порталу Gismeteo прогнозує, що погода в Україні різко зміниться - в липні країну накриватиме неймовірною спекою, але будуть різкі перепади температури. Зокрема, вже до кінця червня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться вище +30 градусів.

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