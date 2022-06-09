"Африканська" спека і сильні зливи: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 10 червня буде по-справжньому літня. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів піднімуться до +25 +31 градуса, місцями пройдуть дощі з грозами.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, вітер очікується східний, 3-8 метрів в секунду, на півдні і південному заході до 12-14 метрів в секунду.

У південній частині України та місцями в західних областях, у п'ятницю можливі дощі з грозами, на решті території країни переважатиме суха погода.

У Києві дощів 10 червня не прогнозується, буде спекотна погода. У денні години повітря прогріється до + 30 градусів.

10 червня грози і дощі ймовірні на заході і в південних областях.

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Погода на Трійцю

Погода на Троїцьку суботу 11 червня трохи зіпсується. У західних областях температура знизиться до + 23 +27, на решті території +26 + 31. Грози, шквали та аномалії знову ймовірні на заході та півдні

Погода на Трійцю 12 червня буде свіжою. На заході України буде похолодання, а на півдні вдарить "африкаська" спека, до +35.

На Трійцю грози і дощі накриють всю країну.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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