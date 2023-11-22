Зірка Жіночого кварталу і Ліги сміху чекає первістка

Аліна Блажкевич показала милі фото з круглим животиком, та поділилася своїми надіями на майбутнє.

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Аліна Блажкевич вагітна первістком / колаж: Главред, фото: instagram.com/alinablazhkevych

Українська гумористка та акторка проєктів "Жіночий квартал" і "Ліга сміху" Аліна Блажкевич оголосила шанувальникам радісну новину: скоро вона стане мамою.

У своєму блозі в Instagram артистка опублікувала знімки, на яких позує в чорній кофтині і спідниці в горошок, а крізь них вимальовується вже значних розмірів животик. Сама ж Блажкевич буквально світиться від щастя.

"Всім привіт, хто давно не бачив мене вживу. В мене маленькі новини. Я "при надії". При надії, що скоро наша сім’я стане трошки більшою та шумнішою. При надії, що все буде добре. При надії, що токсикоз не повернеться. Отакі у мене справи", - написала майбутня матуся.

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У коментарях Аліну Блажкевич вітають з вагітністю друзі та колеги - Олена Кравець, Ольга Жуковцова, Віра Кекелія, Світлана Тарабарова, Віталій Козловський, Марта Адамчук та ін.

Аліна Гордієнко вийшла заміж за артиста і колегу Романа Блажкевича в 2020 році. Малюк, який зовсім скоро з'явиться на світ, стане для обох первістком.

Аліна Блажкевич вагітна первістком / instagram.com/alinablazhkevych

Раніше стало відомо, що Ксенії Мішиній приписують роман з відомим шоуменом - ведучим Славою Дьоміним. Артистка показала кадри їх спільного відпочинку.

Також британська співачка Адель розповіла, що вийшла заміж за свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола. Такі чутки стали ходити ще на початку року, проте раніше артистка їх не коментувала.

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