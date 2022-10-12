Зірка Теорії великого вибуху Кейлі Куоко вагітна первістком

Кейлі Куоко вагітна первістком / instagram.com/kaleycuoco, imdb.com

Американська акторка, зірка серіалів Теорія великого вибуху і Усі жінки відьми, Кейлі Куоко оголосила про свою вагітність на своїй сторінці в Instagram.

36-річна Кейлі чекає первістка від свого бойфренда, 40-річного актора Тома Пелфрі. Дня них обох це - перша дитина.

У травні 2022 року актори підтвердили свої романтичні стосунки, а вже в жовтні оголосили про те, що очікують появи дитини в 2023 році. На своїй сторінці в Instagram Куоко виклала щасливі кадри - тести не вагітність, парні чашки для майбутніх мами і тата, і торт з рожевою начинкою, за допомогою якого вони дізналися, що чекають дівчинку.

"Малятко Пелфрі народиться в 2023 році! Ми благословенні згори і на сьомому небі від щастя... Я люблю тебе, Том Пелфрі", - підписала знімки Куоко.

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