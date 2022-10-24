Зірка Сватів та Папіка вагітна - акторка показала кругленький животик

Дарія Рибак вагітна первістком / instagram.com/dashiki_rybak

Українська акторка Дарія Рибак, зірка серіалів Свати, Папік та 100 тисяч хвилин разом, на початку липня оголосила про заручини зі своїм загадковим обранцем, особистість якого тримає в таємниці.

Сьогодні, рівно через 8 місяців після початку повномасштабної війни в Україні, артистка на своїй сторінці в Instagram показала своє "вагітне" фото. Рибак підкреслила, що день цей вибрала неспроста - повідомлення про життя, яке вона носить під серцем, в таку символічну для України дату здається їй життєствердним.

Актриса, яка зіграла молоду Валюху Будько в Сватах, вся в передчутті дива, яке скоро з'явиться в її родині, і повністю поглинена своїм новим станом.

"І знаєте, що найцікавіше? Що сьогодні 24 число... Ці дві цифри назавжди закарбуються у нашій підсвідомості... Але саме сьогодні мені захотілося поділитися з вами цією новиною! У кожного з нас є причина жити! У кожного з нас, кожного дня є причини прокидатися, посміхатися, дякувати за життя і насолоджуватись цим життям! Моя причина зараз у мене під серцем. Це моє чудо, моє щастя і мій спокій... Ваша - як мінімум, у відображенні дзеркала! Життя триває! Його неможливо зупинити! Не забувайте про це!", - пише Дарія.

Дарія Рибак вагітна первістком / instagram.com/dashiki_rybak

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