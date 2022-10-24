Зірка Сватів та Папіка вагітна - акторка показала кругленький животик

Артистка очікує первістка від таємничого нареченого.
Українська акторка Дарія Рибак, зірка серіалів Свати, Папік та 100 тисяч хвилин разом, на початку липня оголосила про заручини зі своїм загадковим обранцем, особистість якого тримає в таємниці.
Сьогодні, рівно через 8 місяців після початку повномасштабної війни в Україні, артистка на своїй сторінці в Instagram показала своє "вагітне" фото. Рибак підкреслила, що день цей вибрала неспроста - повідомлення про життя, яке вона носить під серцем, в таку символічну для України дату здається їй життєствердним.
Актриса, яка зіграла молоду Валюху Будько в Сватах, вся в передчутті дива, яке скоро з'явиться в її родині, і повністю поглинена своїм новим станом.
"І знаєте, що найцікавіше? Що сьогодні 24 число... Ці дві цифри назавжди закарбуються у нашій підсвідомості... Але саме сьогодні мені захотілося поділитися з вами цією новиною! У кожного з нас є причина жити! У кожного з нас, кожного дня є причини прокидатися, посміхатися, дякувати за життя і насолоджуватись цим життям! Моя причина зараз у мене під серцем. Це моє чудо, моє щастя і мій спокій... Ваша - як мінімум, у відображенні дзеркала! Життя триває! Його неможливо зупинити! Не забувайте про це!", - пише Дарія.
Раніше популярний український телеведучий Андрій Бєдняков поділився радісною новиною - він став батьком вдруге. Його дружина і колега Анастасія Коротка подарувала йому сина.
Також спортсменка, співачка, модель і колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова розповіла, коли до неї прийшло усвідомлення, що вона з мером Києва більше не сім'я, і назвала причину розлучення.
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