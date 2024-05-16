Зірка "Спіймати Кайдаша" виходить заміж

Українська акторка Христина Федорак похвалилася обручкою на безіменному пальці. І хоч себе вона називає "майже заміжньою", про те, що в її особистому житті настають великі зміни, вона скромно замовчувала.
Про свої заручини Федорак розповіла не так давно в інтерв'ю для Oboz.ua. "Що я можу сказати про себе? Моє серце зайняте, я щаслива", - зазначає акторка.
Особу свого обранця Христина приховує, але запевняє, що між ними - справжня хімія. Тихим і скромним буде і весілля артистки, яке зараз перебуває на стадії планування.
"Я майже заміжня, скажу так. У нас з моїм хлопцем вже призначена дата весілля. Це буде камерна історія. Церемонія відбудеться в колі найближчих друзів та сім’ї", - поділилася Христина Федорак.
Хто така Христина Федорак?
Христина Федорак - українська акторка театру і кіно. З 2018 року працює в Київському національному театрі імені Івана Франка. Знімалася у фільмі-мюзиклі "Гуцулка Ксеня" та в серіалі "Спіймати Кайдаша".
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Надя Дорофєєва розповіла про хейт через Дантеса і Кацуріна. Співачка зізналася, що величезна кількість ненависті на її адресу випалювала в її душі "величезну чорну діру", заповнювати яку вона навчилася лише нещодавно.
Також українська акторка та ведуча Лілія Ребрик показала, як "танцює" її 2-місячна донька Аделіна. Артистизм немовляти в такому ніжному віці вразив шанувальників Ребрик.
Читайте також:
- Рок-виступ генсекретаря: яку пісню заспівав Блінкен у Києві - текст і переклад
- Вельбой підколов alyona alyona та Jerry Heil через третє місце на Євробаченні
- Положинський розповів про роман із відомою співачкою: "Багато років кохаємо"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред