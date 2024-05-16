Зірка "Спіймати Кайдаша" виходить заміж

Христина Федорак здивувала шанувальників своєю заявою про заручини.

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Христина Федорак виходить заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/chrystyna_fedorak

Українська акторка Христина Федорак похвалилася обручкою на безіменному пальці. І хоч себе вона називає "майже заміжньою", про те, що в її особистому житті настають великі зміни, вона скромно замовчувала.

Про свої заручини Федорак розповіла не так давно в інтерв'ю для Oboz.ua. "Що я можу сказати про себе? Моє серце зайняте, я щаслива", - зазначає акторка.

Особу свого обранця Христина приховує, але запевняє, що між ними - справжня хімія. Тихим і скромним буде і весілля артистки, яке зараз перебуває на стадії планування.

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"Я майже заміжня, скажу так. У нас з моїм хлопцем вже призначена дата весілля. Це буде камерна історія. Церемонія відбудеться в колі найближчих друзів та сім’ї", - поділилася Христина Федорак.

Хто така Христина Федорак? Христина Федорак - українська акторка театру і кіно. З 2018 року працює в Київському національному театрі імені Івана Франка. Знімалася у фільмі-мюзиклі "Гуцулка Ксеня" та в серіалі "Спіймати Кайдаша".

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