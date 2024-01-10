Зірка "Рятувальників Малібу" хвора на рак грудей

Американська акторка Ніколь Еггерт, особливо популярна завдяки ролям в серіалах 90-их і двохтисячних, зізналася, що страждає на крібріформний рак грудей другої стадії. Онкологія вразила ліву грудь артистки.
51-річна Еггерт в інтерв'ю журналу People розповіла, що симптоми стали з'являтися поступово - спершу вона різко набрала 11 кілограм, потім у неї почався гострий біль в лівій груді. Спершу акторка списувала це на перші ознаки менопаузи. Але одного разу, під час самообстеження грудей, вона намацала всередині ущільнення.
Ніколь пройшла мамографію і три біопсії - всі аналізи вказували на те, що у неї рак грудей. За словами зірки, новина про онкологію сильно похитнула її емоційний стан. Однак не впадати в паніку їй допомагають близькі люди і прості, мотивуючі речі. Але хвороба все одно пригнічує.
Зараз Ніколь Еггерт в очікуванні операції з видалення пухлини і хіміотерапії.
"Питання тільки в тому, чи потрібно мені пройти лікування до операції, або можна провести операцію, а після неї вже лікування. У мене паніка. Я постійно думаю: "Просто витягніть це з мене", - розповідає актриса.
Раніше ексдружина нардепа Миколи Тищенка, блогерка і бізнесвумен Алла Барановська, поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям через які не може ходити сама майже місяць.
Також "Хюррем з чудового століття", турецько-німецька акторка і модель Мер'єм Узерлі, зганьбилася пропагандистською вечіркою на День народження молодшої доньки.
Інші новини:
- "Міф про чоловіка був тільки в піснях": режисер жорстко висловився про Олега Винника
- Колишня дружина Мурата Началджіоглу вперше підтвердила їх розлучення
- Від чого помер Віталій Білоножко: вдова легендарного співака порушила мовчання