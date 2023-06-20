Зірка шоу Голос країни натякнула на вагітність - перше фото з животиком

Особисте життя Lida Lee завжди було загадкою, але сьогодні співачка підкинула фанатам справжню інтригу.

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Lida Lee натякнула, що чекає дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Українська співачка, учасниця "Голосу країни" та "Танців з зірками", Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) змусила своїх шанувальників похвилюватися.

Але хвилювання ці - приємні. І пов'язані вони з тим, що артистка можливо скоро вперше стане мамою. На своїй сторінці в Instagram Ліда Лі опублікувала загадкове селфі, на якому ніжно обіймає свій живіт рукою.

Чи змінилася фігура співачки, вгадати складно - фото зроблено анфас, до того ж Лі одягла чорну сукню, яка може приховати нові вигини тіла. Знімок вона залишила без коментаря, лише додала задумливий емодзі. Здивованим виглядає і песик артистки, який також потрапив в кадр.

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Lida Lee приховує своє особисте життя. Вона не самотня, відомо, що співачка зустрічається з музикантом, ім'я якого вона, втім, тримає в таємниці. Невідомо також, як довго вони разом, і на якому етапі розвитку знаходяться їхні стосунки.

Lida Lee натякнула, що чекає дитину / instagram.com/lidalee_official

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