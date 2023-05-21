Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" перенесла термінову операцію та показала фото з лікарні

Антоніна Хижняк вчасно звернулася до лікаря - їй потрібна була невідкладна допомога фахівця.

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Антоніні Хижняк зробили термінову операцію на оці / instagram.com/tonya_actress

Українська акторка кіно, театру і кіно, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Я Надія" Антоніна Хижняк шокувала шанувальників кадрами з лікарні. Артистці знадобилося термінове оперативне втручання, яке, за словами самої Хижняк, врятувало її... Цього разу.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. У подробиці хвороби, яка поклала її на лікарняне ліжко, акторка вдаватися не стала, проте показала серію фото і відео, на яких чітко видно що постраждав одне око - на нього була накладена пов'язка.

Через операцію Хижняк не змогла взяти участь в одній з театральних вистав, в яких вона задіяна зараз. Однак вона повідомила і більш оптимістичні новини: на відновлення їй буде необхідно менше тижня.

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"Дякую офтальмологічному відділенню Клінічної лікарні №3 м. Києва за професійність і індивідуальний підхід до кожного пацієнта (і за медсестер, які фразою "ну шо пірати, ходімо в палати" просто зробили мій день). Цього разу мене врятувало своєчасне звернення до лікарів і термінове оперативне втручання. Бережіть своє здоров’я, прислухайтеся до свого тіла і будьте здорові!!!" - поділилася Антоніна Хижняк.

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