Зірка Duran Duran хворий на окнологію з метастазами

Енді Тейлор хворий на рак простати четвертої стадії / instagram.com/andytaylorofficial

5 листопада британська нью-вейв-група, яка була божевільно популярна в 80-ті та 90-ті роки, Duran Duran була включена в Зал слави рок-н-ролу. На церемонії нагородження був відсутній гітарист гурту Енді Тейлор.

Вокаліст Саймон Ле Бон звернувся до всіх від імені Енді і прочитав його лист. У ньому музикант розповідає про те, що завжди був упевнений, в тому, що Duran Duran займуть гідне місце в Залі слави рок-н-ролу. Також він був упевнений, що в цей момент буде перебувати поруч зі своїми братами по музиці. Він навіть купив з цієї нагоди нову гітару.

Однак цьому не судилося збутися. Енді Тейлор зізнався, що серйозно хворий - йому діагностовано четверту стадію раку простати з метастазами. Він хворіє на онкологію вже 4 роки, але раніше не зізнавався в цьому колегам.

"Багато сімей зазнали повільного згасання цієї хвороби, і, звичайно, ми нічим не відрізняємося, тому я говорю з точки зору сім'янина, але з глибокою смиренністю до гурту, найбільших шанувальників, яких може мати гурт, і цієї виняткової похвали (включення в Зал слави рок-н-ролу - прим. редактора). У мене були круті лікарі та лікування, які до недавнього часу дозволяли мені просто робити рок. Хоча мій нинішній стан не представляє безпосередньої загрози для життя, ліків немає", - розповів Енді Тейлор у своєму листі. Його цитує видання Sky News.

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