Зірка Дизель Шоу зізнався, де та на якій військовій спеціальності служить зараз

Український актор і комік, колишній учасник Дизель Шоу, а нині - воїн, Олег Іваниця став на захист батьківщини в перші дні повномасштабної війни: за два дні до початку вторгнення він оновив військовий квиток, а вже 25 лютого публікував у соціальних мережах фото з буднів тероборони. Наприкінці березня - склав військову присягу і був відправлений на схід.
Про свою службу там Іваниця розповідав небагато. Але нещодавно в інтерв'ю для KP.ua зізнався, що його перевели на службу в Київському регіоні.
Комік-військовий розкрив подробиці нової посади, про яку він давно мріяв. "Коли ми були на сході, мені вдалося збити ворожий дрон з вибухівкою. Він висів над позиціями. Це був такий адреналін! Це крутіше, ніж полювання чи риболовля. Я почав мріяти про ППО, і мені вдалося перевестися. Я зараз у зенітно-кулеметному підрозділі. Тобто це не ракети, не якісь складні машини. Це просто пацики з кулеметами на пікапах, які в основному займаються "шахедами". Я, в принципі, і в попередньому підрозділі був кулеметником", - каже Іваниця.
При цьому захисник зауважив, що велику роль у його військовій службі зіграв саме колектив - йому пощастило з побратимами та командуванням, через що небезпечна робота приносить не лише життєво важливий результат, а й задоволення.
"Звісно, коли ти переводишся, не знаєш, в який колектив потрапиш. Але мені і тут реально пощастило і з командуванням, і з солдатами. Напевно, я везуча людина. Бо розповідали різне", - поділився гуморист.
Що таке Дизель-шоу?
Дизель-шоу - українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася 2015 року. Загалом на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.
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